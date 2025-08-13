內地7月新增貸款出現收縮　20年來首次

人民銀行公布，今年首7個月人民幣貸款增加12.87萬億元（人民幣．下同）。按此計算，7月貸款減少500億元，為2005年7月以來首次收縮。



首7月，分部門看，住戶貸款增加6,807億元，其中，短期貸款減少3,830億元，中長期貸款增加1.06萬億元；企（事）業單位貸款增加11.63萬億元，其中，短期貸款增加3.75萬億元，中長期貸款增加6.91萬億元，票據融資增加8,247億元；非銀行業金融機構貸款增加2,357億元。

人民幣貸款餘額按年增6.9%

7月底，人民幣貸款餘額268.51萬億元，按年增長6.9%。

7月底，廣義貨幣（M2）餘額329.94萬億元，按年增長8.8%。狹義貨幣（M1）餘額111.06萬億元，按年增長5.6%。流通中貨幣（M0）餘額13.28萬億元，按年增長11.8%。

首7個月，存款增加18.44萬億元。於7月底，存款餘額320.67萬億元，按年增長8.7%。

另外，首7個月社會融資規模增量累計為23.99萬億元，比上年同期多5.12萬億元。其中，對實體經濟發放的貸款增加12.31萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合減少725億元。

人行旗下媒體發文解畫

對於內地7月新增貸款轉負增長，人行主管的《金融時報》稱，月度金融數據往往被視為觀察階段性經濟金融運行情況的視窗，但隨着中國經濟進入高質量發展階段，單月貸款讀數通常不足以準確反映經濟活躍程度，也難以完整體現金融支持實體經濟的力度，分析經濟金融形勢時毋須對單月數據過度關注，更不宜過度炒作單月信貸增量讀數波動。

文章指出，總體來看，在當前決策層多次提到「破除內捲式競爭」的背景下，金融機構也必須看到，挖掘有效信貸需求是銀行穩健可持續經營的保障。隨着中國經濟結構轉型升級，傳統信貸需求在減少，新動能領域信貸需求在增加，金融機構未來需要適應形勢變化，加快轉變經營思路，進一步下沉客戶，在細分市場中挖掘有效信貸需求。