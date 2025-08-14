騰訊績後獲花旗升目標價至735元　重申「買入」　列行業首選地位

騰訊﹙0700﹚績後股價造好，今早一度升至600元，見4年高位，現仍升1.1%報592.5元。

花旗發表研究報告指，騰訊第二季收入按年增長加快至15%，反映其在營銷服務、遊戲及企業服務等領域的AI投資成效顯著。受惠於國內遊戲、視頻號、微信搜索等高利潤業務增長及成本管控措施下，毛利增長22%，經營利潤及淨利潤增速分別達18%及20%。花旗認為，騰訊已成功將AI技術應用於遊戲製作、玩法設計、推廣及廣告推薦轉化等環節，有助於強化生態系統競爭力。

展望未來，隨着長青遊戲收入穩健增長、《Valorant》手游上線、《三角洲行動》貢獻提升、廣告平台升級及企業GPU需求增加，花旗相信騰訊各項業務增長路徑將更趨明確，重申「買入」評級及行業首選地位，上調目標價至735港元。

大和：上調騰訊目標價至750元

大和發表研究報告指，騰訊第二季收入及經調整每股盈利分別按年增長15%及13%，符合市場預期，各業務持續增長，看好遊戲業務強勁增長勢頭將延續至下半年，憧憬《三角洲行動》及《部落衝突：皇室戰爭》可推動下半年遊戲收入維持雙位數增長，加上月內推出的《Valorant》手遊料將成短期催化劑，預期2026年遊戲收入仍可保持雙位數升幅。

AI技術驅動下第二季營銷服務收入增長20%，大和認為是受惠於視頻號及微信搜索的點擊率提升及展示量增加，目前預測營銷服務收入於2025至2027年間可維持20%的增長。基於遊戲增長前景好過預期，大和將騰訊2025至2027年收入及每股盈利預測上調1%至5%及3%至6%，目標價由670港元上調至750港元，重申「買入」評級。