面對北上消費趨勢　希慎稱要做好自己　現金流穩定可應付再融資

本港收租股﹑有「銅鑼灣大地主」之稱的希慎(0014）今日（14日）公布截至今年6月底中期業績。期內，集團旗下商舖及寫字樓組合的出租率均錄得提升。主席利蘊蓮於線上業績會中表示，集團致力協助租戶提升業務表現，相信在「分成租金」上一定的增長空間。

針對寫字樓市場，利蘊蓮觀察 觀察到寫字樓租賃表現漸活躍，但強調「不能掉以輕心」。集團將持續發揮「利園區」（Lee Gardens）將「工作與生活」（Work and Life）結合的獨特優勢，強化該區作為理想選擇的吸引力。



財務穩健 策略性優化資產

集團財務總監蔡易霖指出，截至六月底，集團按淨債務與權益比率計算的負債率為32.9%屬於合理水平。他補充，希慎目前維持穩健的現金流，足以穩定滿足未來三年的再融資需求。

集團執行董事及首席營運總監呂幹威進一步指出，集團貫徹審慎理財原則，並持續執行多元化策略以滿足租客需求。他表示，集團策略性出售非核心資產是集團提升資產組合質素及去槓桿化的重要舉措。

(劉兆儀攝)

應對「北上消費」 強化利園區獨特性

對於「北上消費」趨勢的影響，主席利蘊蓮回應，希慎的核心策略是「做好自己」，持續推動多元化發展。她透露，集團在銅鑼灣區的升級計劃正穩步推進，2024/25年度將有全新旗艦店陸續登場，備受矚目的「利園八期」亦將於2026年落成。她相信這些項目將塑造出「一個很獨特的地區」。

呂幹威補充，希慎的策略在於「新舊融合」，迎合旅客及本地顧客追求深度體驗的需求。透過將自身特色充分結合，集團有信心能強力吸引遊客及本地消費者，鞏固利園區的地位。