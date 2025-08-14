銀公：商業房地產市場調整過程漫長　銀行常作壓測能抵禦大波動

本港商業房地產市道持續低迷，市場關注對銀行資產素質的影響。銀行公會署理主席陳銘僑表示，新冠疫情過後，市場消費模式出現調整，也有更多居家工作，故對於商業地舖需求有所下降，而這個調整過程相信是漫長的，需要消化相關庫存，才能令租金有所回升。不過，香港銀行目前資本充足比率逾20%，相信能夠承受市場大波動。



商業房地產貸款風險可控

同時，金管局或銀行方面，都會不定時對不同一些可能發生的情況進行壓力測試。

他並指出，銀行方面相關撥備充裕，也有較強的盈利能力，本港商業房地產風險敞口多為財務穩健的大企業，至於中小企及投資者也會有足夠抵押品，並沒有過度集中的情況，故此相關信貸風險可控。

對於港滙近期多次觸及7.85兌一美元的弱方兌換保證，金管局需要入市承接港元沽盤，以捍衛聯繫匯率。他表示，相信這與市場套息行為有關，港元息口偏低令買美元需求上升所致，但目前市場流動性仍屬充裕，預計3個月港元拆息年尾會調整至3厘或者以上水平。

望今年貸款能錄得低單位數增長

他指出，市場預計美國聯儲局9月將減息，但關稅等對通脹影響或將在年尾才反應。美國減息對於港息會有所幫助。銀行貸款需求方面，上半年受到美國關稅影響，企業貸款需求存在提早兌現現象，故預計下半年會有所放緩。但本港資本市場包括集資活動及股市仍暢旺，希望能提升企業信心，望今年全年貸款能有低單位數字增長。