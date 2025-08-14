港鐵無任何出售資產計劃　金澤培﹕秉持審慎理財　前瞻規劃投資

港鐵（0066）今日（14日）舉行中期業績會，行政總裁金澤培表示，集團上半年各業績維持平穩發展，但整體仍充滿挑戰。他強調，公司秉持審慎理財，並以前瞻性規劃推動重大投資。同時明確表示，集團目前沒有任何出售資產的計劃。



金澤培指出，港鐵已進入新鐵路項目的投資階段。目前多個新鐵路項目從設計到建造的總投資額約達1,400億元，現階段已完成約200億元的工作。 與此同時，集團已公佈自2023年起五年內，將投放650億元用於現有鐵路資產的維護及更新，至今已完成約一半。

物業發展貢獻顯著但收益具波動性

金澤培續指在上半年，有多個鐵路上蓋物業發展項目入帳，不過他提醒，物業發展收益屬「一次性」性質，且存在「波幅」，受制於項目的落成周期。

目前集團正積極推進10個物業住宅項目，預計可為香港房屋市場供應約9,000個住宅單位。

靈活運營與盛事協作應對新常態

面對乘客出行與消費模式的轉變，管理層表示集團已採取多項應對措施。現任常務總監香港客運服務楊美珍表示，香港近年舉辦更多大型盛事，港鐵在策略方面將積極與主辦方合作，從而帶動人流。在港鐵內加強人流疏導、資訊等服務，以提升乘客體驗。

針對近期有與港鐵合作的發展商出現債務違約事宜，港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝回應稱，港鐵擁有多年與不同發展商合作的經驗，歷經各種經濟週期，內部已建立「嚴謹的機制」管理合作中的財務風險問題。

金澤培（圖右二）指出在港鐵服務30年，好榮幸能夠與一班專業和努力的員工共事。（劉兆儀攝）

此次業績記者會是金澤培最後一次以行政總裁身分主持，現任常務總監–香港客運服務楊美珍將由明年1月1日起接任行政總裁。金澤培表示，在港鐵服務30年，好榮幸能夠與一班專業和努力的員工共事，亦有幸見證本港、內地及海外共27個鐵路項目開通。