李澤鉅缺席分析員會議　高層稱港口交易進新階段　料今年不會交割

長和系兩大上市旗艦長和 （0001） 及長實 （1113） 周四﹙14 日﹚齊公布中期業績，其後按慣例舉辦分析員會議，惟長和系主席李澤鉅罕有無現身出席，官方亦未有解釋缺席原因。

於長和分析員會議，集團出售旗下43個國際港口交易自然成為焦點。集團聯席董事總經理黎啟明在中期業績分析員會議上表示，這類規模的交易對許多國家和監管機構，包括中國和美國，以及英國、歐盟和其他國家都有不同考量。

邀內地投資者加入討論 望獲所有監管機構批准

他又說，集團於7月28日發出的內幕消息公告中已重申，在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，集團不會進行任何交易。

黎啟明指出，隨着獨家磋商期在7月27日屆滿，集團已進入交易的新階段，包括邀請來自中國內地之主要投資者加入進行討論。他深信這些討論有機會達成對所有相關方皆大有裨益的交易，並希望獲得所有相關監管機構及部門的批准。

料今年不會「交割」

他表示，當然這比集團3月公布時預期的要花更長的時間，但坦白說集團並不需要太擔心，港口集團已用數字來證明，今年表現非常出色，錄得的盈利和自由現金流比今年預期的還要好。

黎啟明續稱，無論如何，對於這類規模和複雜程度的交易，即使能夠在年內達成具約束力的新協議，「交割」(即進行實際交付)也不會在2025年發生。