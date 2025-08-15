巴菲特神秘持倉曝光！　呢隻道指殘股獲巴郡相中　盤後即飆一成

股神巴菲特投資旗艦巴郡，被保密多季的「神秘投資」終於曝光！根據最新 13-F 文件，巴郡多季累計買進超過 500 萬股聯合健康 (UnitedHealth Group) ，至 6 月底市值近16億美元。

受消息刺激，聯合健康股價在延長交易時段勁揚逾10%，報299.8美元。

面臨醫療成本高漲、司法部針對醫療保險 (Medicare) 帳單做法的調查，以至高層震盪等多重挑戰，作為道指成員的聯合健康，其行政總裁湯普森（Brian Thompson）去年底於曼哈頓遭槍殺。到了今年震盪不斷，股價自今年高位約630美元累瀉五成，5 月撤回年度盈餘預測，行政總裁 Andrew Witty 宣布辭職；上月再公布遠低於華爾街預期的新財測，今年調整後每股數益不低元16美元，大挫市場信心。

外媒引述最新 13-F 文件同時指，除聯合健康外，巴郡上季亦買入紐柯鋼鐵 (NUE-US) 、戶外廣告商拉瑪廣告 (Lamar Advertising) (LAMR-US)、全球安防設備及解決方案供應商 Allegion (ALLE-US)，又重返房屋建商 Lennar (LEN-US) 與 DR Horton (DHI-US) 持股行列。

另一邊廂，巴郡第二季亦沽出2,000萬股蘋果，持股減至2.8億股。