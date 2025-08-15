聯儲局候任主席人選之一　David Zervos籲減息免就業市場放緩

美國政府再次表達出希望聯儲局減息的意願。美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，並沒有呼籲當局將利率降至1.5厘，又表示可能將從減息0.25厘開始並加速，又相信有一系列減息的空間。他又指出如果對中性利率有信念，那麼就有減息空間。至於總統特朗普指出，當地通脹已降至完美水平，幾乎沒有通脹。



貝森特又指，另一個目標是抑制抵押貸款支持證券（MBS）與美國國債之間的利差。他表示沒有呼籲美聯儲連續減息，只是指出模型顯示中性利率在更低水平。

2025年8月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

另一方面，據《CNBC》報道，被視為潛在聯儲局下任主席人選的傑富瑞首席市場策略師David Zervos表示，聯儲局官員不應被7月份生產者價格指數所顯示的潛在通脹壓力高於預期嚇住。相反，他主張聯儲局現在積極採取寬鬆措施，以防止勞動力市場放緩，實際上有助於創造100多萬個就業崗位。

在聯儲局過去三次議息會議上，David Zervos一直建議將聯邦基金利率下調0.5厘，他在接受訪問時重申了這一立場。「我絕對還是持相同的觀點。我認為，有一個合理的、非常有說服力的故事情節表明，貨幣政策是限制性的。總的來說，我看不出有任何理由會改變這種看法。」