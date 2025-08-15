因應海外託管漏洞　證監會促虛產交易平台加強資產託管措施

證監會今天（15日）向所有持牌虛擬資產交易平台發出通函，闡明其對穩健託管客戶虛擬資產方面的要求，在「ASPIRe」路線圖下為業界循序採用更先進的託管技術奠定基礎。



證監會敦促虛擬資產交易平台嚴格檢視並加強其資產託管措施，原因是近期海外發生多宗虛擬資產託管漏洞事故，而證監會今年初就虛擬資產交易平台應對網絡安全威脅所進行的針對性審查，亦發現部分營運者的監控措施存在不足。

此外，多宗海外虛擬資產平台的網絡保安事故令客戶資產遭受重大損失，亦凸顯全球的託管系統持續面臨風險。錢包基礎設施及監控措施的常見漏洞包括第三方錢包解決方案被入侵、交易驗證流程不足，以及對審批設備的存取監控不力等。

列舉多項虛產交易平台最低標準

在最新的通函中，證監會列舉多項良好作業範例及虛擬資產交易平台營運者應達到的最低標準，涵蓋高級管理層的責任、客戶冷錢包的基礎設施與運作、第三方錢包的應用，以及實時威脅監控等方面。未來，這些標準亦會成為虛擬資產託管者的核心監管要求，並有助推動業界建立有效的虛擬資產託管框架。

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示：「為推動香港建立一個具競爭力、可持續發展及值得信賴的數字資產生態圈，各持牌虛擬資產交易平台必須以保障客戶資產為當務之急。在全球風險升溫的情況下，這些平台可善用證監會的實務指引，進一步提升其託管服務水平。」