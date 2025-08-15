結餘跌Hibor揚　1個月拆息升至1.45厘　彭博﹕有交易員停套息交易

金管局多番承接港元沽盤，導致本港銀行體系結餘減少，及推高港元拆息（Hibor）。作為拆息按揭參考的1個月拆息連升3日，今日（15日）報1.45095厘，較上升飆40.57點子之餘，更創下自今年5月13日以來新高。



隔息夜升39點子

至於其他時期拆息，隔夜息升39.32點子，報0.76935厘，1星期拆息最新報0.94941厘，升41.27點子，2星期拆息最新報1.12696厘，升42.94點子。

中長期拆息方面，3個月拆息最新報1.8606厘，升13.57點子，6個月拆息最新報2.39411厘，升9.32點子，12個月拆息最新報2.67143厘，升5.18點子。

港匯升穿7.82

隨著銀行同體系結餘減少，以及港元拆息上揚，港美兩地息差收窄，帶動港匯升穿7.82。《彭博》引述交易員指出，流動性下降觸發部份投資者解除套息交易。其中一位交易員指出，金管局最新干預後，部份外匯交易商發現很難獲取港元。

馬來亞銀行駐新加坡高級外匯策略師Fiona Lim表示，市場一直在等總結餘下降到臨界點，讓Hibor利率開始上揚，並緩解看淡港元的息差交易。

法國興業銀行首席亞洲宏觀策略師Kiyong Seong則認為，港元跌勢可能還難言告終，他認為金管局可能傾向於保持低利率環境以協助香港經濟復甦，「但市場對於總結餘下降可能會逐步做出更大的反應，其持續時間也會更長。」