政府第二季GDP升3.1%　維持全年預測2%至3%增幅

政府公布香港第二季經濟在出口表現強勁，及本地需求改善的支持下繼續穩健擴張，實質本地生產總值（GDP）按年增長3.1%，與預估相同，輕微高於上一季3%的增幅。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值進一步上升0.4%，亦與預估相信。署理政府經濟顧問林幗瑛稱，考慮到上半年的實際數字以及全球和本地情況的最新發展，今年全年實質本地生產總值增長預測維持在2%至3%，和5月覆檢時相同。



林幗瑛指，儘管美國貿易政策持續對全球經濟及貿易帶來不確定性，外部需求強韌，加上因美國暫緩關稅措施而令部分貨物搶先付運，支持香港整體貨物出口在第二季按年實質增長加快至11.5%。同時，受惠於訪港旅遊業強勁增長、跨境運輸量持續擴張，以及金融及相關商業服務活動在本地股市暢旺下表現活躍，服務輸出繼續按年實質顯著擴張7.5%。

私人消費第二季溫和增長

本地方面，私人消費開支經過連續四季下跌後，在第二季恢復溫和增長，按年實質上升1.9%。同時，受惠於購置機器、設備及知識產權產品的開支急升，整體投資開支按年進一步實質上升2.8%。

失業率升至3.5%

由於市場氣氛在貿易緊張局勢有所緩解後好轉，本地股票市場在第二季維持升勢。季內住宅物業市場略見回穩。住宅售價大致企穩，租金保持強韌。勞工市場在第二季稍為放緩。經季節性調整的失業率由上一季的3.2%上升至3.5%。就業不足率亦上升。就業收入按年進一步穩健增長。

第二季消費物價通脹維持輕微。基本綜合消費物價指數按年上升1.1%，上一季的升幅為1.2%。主要組成項目的價格壓力大致受控。計及政府的一次性紓緩措施的效應，整體綜合消費物價指數按年上升1.8%，高於上一季的1.6%。

林幗瑛預期，香港經濟在今年餘下時間可望保持增長，亞洲尤其是內地經濟持續穩步增長，加上本地就業收入持續增加、股票市場暢旺，以及住宅物業市場回穩，將會利好香港經濟的各個環節，但美國在8月初公布的關稅水平仍然偏高，對部分商品的關稅政策仍相當不明朗，同時美國減息步伐的不確定性亦會影響本地投資氣氛。