聯合健康（UNH）抽升一成 ‎ 獲股神等投資界大佬「撈底」丨美股

包括股神巴菲特在內的多位投資界重磅人物買入股價低殘的道指成份股聯合健康 (UnitedHealth Group) ，刺激該股大升，美股開市早段報299.69美元，勁升10.4%。

根據最新 13-F 文件，股神投資旗艦巴郡多季累計買進超過 500 萬股聯合健康 (UnitedHealth Group) ，至 6 月底市值近16億美元。

另外，據報知名對沖基金經理David Tepper旗下Appaloosa基金也在次季大舉增持230萬股聯合健康，持股市值達7.6億美元，而對沖基金巨頭文藝復興也在期內增持了135萬股聯合健康、基金公司Dodge&Cox則大幅加倉了473萬股，包括傳奇投資者Michael Burry以及沙特公共投資基金PIF也購入了該公司的看漲期權。

面臨醫療成本高漲、司法部針對醫療保險 (Medicare) 帳單做法的調查，以至高層震盪等多重挑戰，作為道指成員的聯合健康，其行政總裁湯普森（Brian Thompson）去年底於曼哈頓遭槍殺。到了今年震盪不斷，股價自今年高位約630美元累瀉五成，5 月撤回年度盈餘預測，行政總裁 Andrew Witty 宣布辭職；上月再公布遠低於華爾街預期的新財測，今年調整後每股數益不低於16美元，大挫市場信心。