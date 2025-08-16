京東買佳寶｜林曉毅笑稱嫁女　開心又期待　派6萬份月餅予長者客

京東（9618）正式完成收購佳寶超市，佳寶即日起一連三天（16至18日），推出全場八折活動惠客。此外，京東佳寶超市特意推出長者福利，活動期間，為65歲以上長者準備6萬份月餅，長者消費任何金額，均可每人領取一份月餅。



佳寶超市創始人，現成為京東創新零售佳寶業務部負責人的林曉毅形容，今次合作仿彿「嫁女」，既開心又期待，多次直言「京東好有誠意」。

保留佳寶本地化管理團隊

林曉毅表示，佳寶自1991年街市小店起步，逐漸擴展至如今在港超過90間分店，完全要多謝街坊和市民的信任支持，今次合作亦都希望令街坊買到安全、健康、慳錢的產品，且京東與門店直接對接，免除了經銷商的冗餘費用。

他特別強調，「京東對本地團隊非常之信任」，因此會保留佳寶的本地化管理，並為員工提供更多培訓與發展機會。

料年內百款京東產品加入 線上線下結合

目前佳寶貨架上已經出現「數十款」京東面孔，包括從內地運來的榴蓮、奇異果等生鮮產品，公司指出，會採用嚴格的質量管理和溯源體系。京東預計年底之前，會有百款自營品牌商品帶到佳寶，品類覆蓋生果、蔬菜、肉蛋奶、海鮮等。

目前京東與佳寶的合作，採用「線上線下」結合的方式，在京東香港站亦設有佳寶食品京東香港自營旗艦店，可以實現配送上門。

京東:非簡單收購 是強強聯合

京東創新零售供應鏈運營部負責人柴艷表示，今次合作「不是一次簡單的收購，而是一場強強的聯合，是京東供應鏈戰略在香港的關鍵落子」，相信可以為香港零售市場注入新的活力。