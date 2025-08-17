段永平持倉來了！　次季操作一文看清　評巴郡掃UNH

有「中國巴菲特之稱」的段永平持倉來了！

段永平在美國管理的一個投資賬戶此前被網友們挖出，機構名為「H&H」。

H&H提交的最新數據顯示，截至2025年二季度，段永平持有10只美股，持倉市值115億美元，約合人民幣825億元。

相比今年一季度末，段永平在二季度加倉蘋果、拼多多、谷歌C和英偉達；減持西方石油、阿里巴巴、微軟和台積電；對巴郡B、阿里巴巴和迪士尼持倉不變；清倉疫苗製造商莫德納。

蘋果一直是段永平的頭號重倉股，截至2025年二季度末，其管理的H&H持有蘋果的市值達72.05億美金，持倉佔比為62.47%，較上季度增持89.44萬股；第二大持倉股巴郡B市值16.43億美元，持倉佔比為14.24%。

截至2025年二季度末，段永平管理的H&H持倉股10只，分別為蘋果、巴郡B、拼多多、西方石油、阿里巴巴、谷歌C、英偉達、微軟、迪士尼和台積電。

另外，對於巴郡建倉聯合健康，有網友問段永平看法，段永平表示：

「我不懂保險但直覺上覺得UNH前段時間可能遇到了恐慌賣出，很可能是個撿便宜的機會？我前些天還跟朋友說如果老巴買我就跟進一些（就是賣點put的意思），看來明天起我會開始賣點put了。大致上我覺得UHN的商業模式還是可以的，企業文化方面不是那麼了解但通過ai搜尋，也沒看到特別不好的文化。

負面新聞說他們的拒賠率高，但事實上他們去年利潤並不高（不知道人們能不能看懂這裏面的內在聯繫？）。保險是個有意思的生意，老巴一直很懂保險，我也一直想搞懂，但一直不得其門而入，希望可以從這裏開個頭。」