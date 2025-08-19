挑戰香港券商格局!Webull HK推「真0收費」策略 劍指香港頂尖券商

港股今年表現穩健，恒指年初至今累升約兩成，每日大市成交亦企穩2,000億港元之上。根據港交所的每月市場概況顯示，港股首七個月的平均每日成交金額為2,437億港元，按年大增124%。在此背景下，Webull Corporation（美：BULL） 旗下微牛證券有限公司（下稱「Webull HK」） 宣佈，即日起開啟證券交易的「真0收費」時代，美股及港股交易「0佣金、0平台費」，並將期權平台費降至每張0.2美元，創全港最低價。公司將以此為契機，加快拓展香港市場版圖，目標成爲本地市場的頂尖券商。

Webull HK行政總裁王海琛表示：「『真0收費』是Webull HK回饋用戶的誠意之舉。過去有不少券商標榜零收費，但實情仍收取平台費、存倉費等隱藏收費，但我們是次落實的是『真0收費』，讓香港投資者能以超低門檻，更靈活、高效地捕捉全球機遇。我們相信，此舉將進一步提升本地投資者對Webull HK的黏性，並鞏固其在美股、港股交易市場的競爭地位。」

為配合此舉，Webull HK將啓動一系列重磅市場推廣活動。即日起，新用戶成功開戶並維持資金60天，可獲贈價值約400港元的英偉達（美：NVDA）股票；若開戶後累計存入80,000港元並維持資金60天，可獲贈價值約1,200港元的NVDA股票。

Webull HK推出全新「真0收費」策略，Webull HK行政總裁王海琛（左）表示，這計劃能讓香港投資者能以超低交易門檻捕捉全球機遇，並相信能使Webull HK成為投資美股、港股的首選交易平台。圖右為Webull HK首席營運官馬鈺清（Yuki）。

Webull HK實力深厚 劍指香港頂尖券商

「我們的目標是盡快成為全港市場份額領先的頂尖券商」——面對高度競爭的香港市場，Webull HK立下一個任重道遠的旗幟。

王海琛表示，Webull HK的核心優勢源自其發展歷程。公司最初期由市場數據起家，透過融入不同數據分析功能，為投資者提供市場資訊，在業內獲得良好口碑。「故此，我們結合數據優勢與券商服務，將企業級別的圖表功能、數據平台提供予我們的零售客戶，帶給他們優質的交易和服務體驗。」

用戶規模全美互聯網券商第二 市值近76億美元

事實上，Webull HK的母公司Webull Corporation實力不容小覷。Webull Corporation於2018年在美國推出交易產品，以零佣金作為招徠，降低交易成本，豐富的投資產品種類亦廣受大量投資者追捧，隨後逐漸坐穩，成為美國用户規模第二大的互聯網券商。

時至今日，Webull Corporation在北美、亞太、歐洲及拉丁美洲等14個市場，為全球超過2,400萬註冊用戶提供投資服務，零售投資者可以5x24全天候進入全球金融市場。Webull Corporation今年更成功登陸美國納斯達克，現時市值約76億美元（約600億港元）。

香港是重要戰略市場 Webull HK將持續投入與產品本地化

Webull HK首席營運官馬鈺清表示，香港是集團最重要的戰略市場之一，公司將長期且持續投入資源，重點包括品牌建設、服務及用戶體驗本地化，以及提升產品競爭力。「公司在下半年將推出一系列的推廣活動，包括全面覆蓋香港主流的財經媒體、戶外廣告、數碼平台等等，提高市場對公司的品牌認知。」

她指出，在本地化方面，除了已有的美股、港股、基金、ETF、期權外，Webull HK將在新股認購中提供更多優惠，例如認購額度、利率、費率，投資者可密切留意這些誠意十足的優惠。

同時，憑藉在美國久經驗證的技術優勢，Webull HK將積極拓展更多交易產品、功能和服務，以迎合香港本地投資者需求，持續深化具競爭力的金融科技戰略，當中包括佈局虛擬資產領域，建立合規的數字資產交易服務；全面升級新股認購體驗，加大孖展額度及支援暗盤交易；推出AI虛擬助手 (Webull AI Virtual Assistant )，協助投資者更快掌握市場動向；並新增美國國債產品，完善跨時區低風險資產配置選項。

Webull HK已於8月11日開放虛擬資產交易予專業投資者，馬鈺清補充，「我們在美國已具備成熟的虛擬資產交易經驗，公司目前已向證監會提交申請在現行的虛擬資產牌照下擴大提供服務予零售客戶，待申請獲批後，將在香港市場提供服務予零售客戶。」

IPO回撥上限新規實為三贏

問及港交所於8月4日生效的公開發售回撥機制上限新規會否打擊散戶投入新股市場的氣氛，王海琛直言看好這新的IPO回撥機制，「這新機制主要希望能夠有更多的機構投資者參與IPO定價，上市後的股價表現會更穩定，提高投資者香港IPO的信心。」

他指出，發行人有兩種機制去選擇，並非一面倒削弱公開認購部分。例如，發行人可選擇機制B，將公開認購的初始分配份額設定至60%。這甚至超越舊規例的50%，所分派予公眾的股份更多。「事實上，這機制更是提供發行人彈性去因應市況作出調動。因此，無論是對機構，還是散戶，還是發行人都是好事，是個三贏的局面。」

港交所為IPO公開發售部分引入兩種機制供上市公司選擇，分別是機制A（公開認購部分初始分配額設定為5%，可視乎公開認購的超購倍數，回撥至最高35%）和機制B（公開認購的初始分配份額設定為10%至60%之間，但無回撥機制），新規例已於8月4日生效。

