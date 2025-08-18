雅生活盈喜　股價飆近15%　帶動物管板塊起哄

雅生活服務(3319)盈喜，股價大漲近15%，其升勢亦帶動物業管理股走高，遠洋服務﹙6677﹚升12.1%、佳兆業美好﹙2168﹚升6.1%，而碧桂園服務﹙6098﹚、融創服務﹙1516﹚及世茂服務﹙0873﹚升近半成。

雅生活服務公布，截至2025年6月30日止六個月的集團未經審核股東應佔利潤預期於約3億元至4億元人民幣﹙下同﹚之間，而2024年6月30日止六個月的未經審核股東應佔虧損則為16.3億元。

雅生活服務指，預計利潤增加主要是由於公司在2024年同期大幅計提關聯方貿易應收款的減值撥備，自2024年下半年至今，公司通過採取修訂合同信用條款、主動調整業務模式、積極尋找工抵資產、提起訴訟等方式，有效控制關聯方及房地產企業相關業務往來的應收款餘額。截至2025年6月30日止六個月，公司預計對關聯方貿易及其他應收款項無新增大額計提減值撥備。公司聚焦經營利潤及經營現金流，對於房地產相關類的外延增值服務進行嚴格控制，確保只留有穩定現金流的高質量業務;對於物業管理及城市服務類的項目結構進行優化，確保項目有穩定的經營利潤及經營現金流。公司預計經營性現金流相比2024年同期有所改善。