德勤倡延長港股交易時段　適度放寬「同股不同權」公司上市要求

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，為進一步發展香港資本市場，建議適度放寬「同股不同權」公司上市要求，例如「創新產業」定義、市值或收益要求，以及特權投票比例限制等。

目前在香港以WVR架構上市的公司，可採用最多「一股10票」的架構，歐振興指出，對於一些已在美國上市的WVR公司而言，要轉換回「一股10票」的合規成本太高，基本上是不可行，認為過去7年來在港以WVR架構發行的公司未出現重大問題，市場對此架構有一定認識，認為是時候考慮放寬特權投票比例限制。

在印花稅方面，該行建議將人民幣櫃枱交易的買賣印花稅短期減半(例如三年)，以增加港股對人民幣投資者的吸引力。此外該行建議針對外國主要上市的雙重上市公司，將其在港的股份買賣印花稅減半，即轉讓方和承讓方各按0.05%計算。

德勤倡適度放寬「同股不同權」公司上市要求。﹙資料圖片﹚

建議港府考慮分階段延長港股交易時段

另外，歐振興又表示，為了進一步發展香港資本市場和吸引國際及內地資金，提升股市流動性至關重要，建議港府可考慮分階段延長港股交易時段。

歐振興稱，美國納斯特已預告將於明年下半年可實現每周五天24小時交易，認為香港可以借監。首先可將港股每日收市時間延長至黃昏6時，務求與歐洲各大主要市場的股票早市時段重疊。當相關交易系統、風險管理機制和監管框架完善後，當局可進一步研究邁向更長交易時間、甚至24小時交易，以涵蓋更多時區的國際投資者。他相信此舉有助於提升整體股票流動性、增加投資者及參與者數量，並能縮小買賣差價，促進價格發現過程，大幅提升公司上市價值。