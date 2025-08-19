零跑汽車高位微跌1%　首次實現半年度淨利潤　營收大幅增長174%

零跑汽車(9863)首次實現半年度淨利潤轉正，該股股價創新高，不過今早績後稍回落，現報67.5元，跌1%。

零跑汽車公布的中期業績顯示，2025年上半年，公司半年度淨利潤為人民幣0.3億元，首次實現半年度淨利潤轉正，成為中國造車新勢力中第二家實現半年度盈利的企業。

2025年上半年，公司毛利率為14.1%，半年度毛利率創公司成立以來新高；2025年上半年，公司的汽車總交付量為221,664台，位居中國新勢力品牌銷量榜首。2025年7月，公司交付量再次突破新高，達50,129台，連續5個月位居中國新勢力品牌銷量榜首，也成為2025年以來唯一一家月交付量超5萬台的中國新勢力品牌公司。

2025年上半年，收益為人民幣242.5億元，較2024年同期的人民幣88.5億元增加174.0%，按年增加的主要原因是：整車及備件交付量的增加，戰略合作、碳積分交易帶來的收入增加，以及整車交付量增長帶動相關服務收入的增加。

2025年上半年，公司權益持有人應佔淨利潤為人民幣0.3億元，2024年同期為人民幣虧損22.1億元。撇除作為僱員福利開支一部份的以股份為基礎的付款，2025年上半年的經調整淨利潤(非國際財務報告準則)為人民幣3.3億元，2024年同期為人民幣虧損20.2億元。

2025年上半年，經營活動產生現金淨額為人民幣28.6億元，2024年同期經營活動所得現金淨額為人民幣2.7億元。公司在手資金充裕，截至2025年6月30日的現金及現金等價物、受限制現金、按公允價值計入損益的金融資產及銀行定期存款結餘為人民幣295.8億元。