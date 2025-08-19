Shein據報擬將基地遷回中國　冀獲內地批准在港上市計劃

內地快時尚零售商Shein Group（希音），據報有意將基地由新加坡遷回中國，以期望獲內地監管當局批准公司在港上市。



《彭博》報道據知情人士透露，Shein Group Ltd. 已考慮將其總部遷回中國，希望以此促使北京當局批准Shein在香港上市計劃。

知情人士表示，目前註冊於新加坡的 Shein 已就在中國內地設立母公司事宜諮詢了律師。由於涉及私人事務，知情人士要求匿名。他們表示，這些討論尚處於初步階段，Shein 無法保證一定會推進這一舉措。

一件來自SHEIN的包裹。（視覺中國）

3月曾重申推進上市計劃

該公司拒絕置評。多年來，Shein 很少透露其首次公開募股 (IPO) 計劃，只是在今年3月執行董事長唐偉重申會致力推動公司上市。

在未能獲得紐約和倫敦上市的監管批准後，Shein期待已久的IPO已難以在其他地方進行。這加劇了其目前在香港上市的計劃（該公司已通過保密途徑申請），也使得最終獲得中國監管機構的批准變得尤為重要，因為中國監管機構需要批准該交易才能繼續推進。

儘管Shein總部位於新加坡，但該公司仍然受到中國監管機構的監管，因為中國證監會要求所有與中國有實質性關聯的公司，即使這些公司並非在中國註冊成立，也必須在世界任何地方上市前通過該監管機構的審查。

《彭博》今年早些時候報導稱，未能獲得中國證監會的倫敦上市批准，是 Shein將IPO重點轉向香港的關鍵原因。Shein依賴中國龐大的服裝製造供應鏈進行生產。

2023年11月29日，北京，鏈博會各企業展台，SHEIN希音。（視覺中國）

曾計劃赴英上市

據處理過IPO交易的律師稱，在上市申請過程中更改公司註冊地是可能的，儘管這種情況並不常見。

偉凱律師事務所合夥人Ryan Tou表示﹕「商業現實是，業務需求和考慮在提交A1表格後仍在不斷變化」。

「雖然預期申請在提交A1表格時應該『基本完成』，但上市申請人在提交A1表格後進行公司重組通常是可以接受的，前提是重組有合理的理由支持，並且能夠在上市前完成。」

A1表格是申請人在香港上市前需要提交的一份重要文件。Ryan Tou所說的只是泛泛而談，並非針對任何特定公司。