施政報告前瞻｜羅兵咸永道提四大建議　助攻香港國際金融中心地位

羅兵咸永道發布《施政報告》前瞻報告，指出香港經濟於2025年第二季度實質本地生產總值（GDP）增長3.1%，略高於上一季度。政府預測全年GDP實質增長介乎2%至3%。為推動香港經濟多元化及可持續發展，該行提出四項建議：加強香港作為全球和區域聯繫中心的角色、推動創新與科技的新增長引擎、優化金融市場以實現可持續增長，以及提升香港成為首選地的吸引力。



北部都會區基建促區域連通性

為強化香港作為全球和區域聯繫中心的角色，報告強調北部都會區發展需重視基建建設。該行建議善用公私營協作（PPP）模式，確保項目可行性，並通過靈活的合約條款及風險共擔措施，降低投資者的房地產估值風險。

羅兵咸永道香港酒店行業審計主管合夥人曹健麟提出設立由政府牽頭的機構，為PPP項目提供專業諮詢。此外，應允許更大靈活性更改土地用途，由私營企業資助棕地及其他土地重建項目。曹健麟亦建議成立「海濱發展局」，整合政府部門及持份者，協調維多利亞港的發展規劃，推動旅遊業。

羅兵咸永道強調北部都會區發展需重視基建建設。(發展局圖片)

優化金融市場 推「新股通」與OTC市場

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢建議，擴大場外交易（OTC）市場，為創新及初創企業提供前期融資平台，並擴展保密提交上市申請的範圍，涵蓋雙重主要上市申請人、大市值及高增長企業，讓企業在通過上市審批後才公開敏感信息，保持競爭優勢。此外，該行提出推行「新股通」計畫，允許內地投資者認購香港IPO，香港投資者亦可認購內地IPO，促進跨境投資便利化，首階段以大灣區企業為試點。

該行提出「新股通」計畫，允許內地及香港投資者互認對方IPO，首階段以大灣區企業為試點，促進跨境投資便利化。（資料圖片）

吸引人才與企業 推動經濟多元化

羅兵咸永道中國副主席兼管理合夥人李尚義表示，香港正處於經濟轉型階段，需吸引新動力。他建議通過吸引人才留港，促進本地消費及發展，並鼓勵更多企業在香港設立區域總部，以增加本地經濟需求。李尚義指出，香港政府近期積極推廣香港，成功吸引人流，並應把握大灣區發展趨勢，推動兩地人才及企業交流，實現經濟多元化，減少對單一行業的依賴。