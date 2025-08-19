金管局﹕銀行早介入　騙案損失金額降36%　促銀行完善詐騙數據庫

金管局去年要求銀行建立動態詐騙交易監控系統，今年4月再向銀行提供反洗錢指引，要求更全面使用警方防騙視伏器的數據。副總裁阮國恒表示，措施推出後，銀行偵測發現的詐騙宗數按年增加逾兩倍至1,811宗，銀行偵測發現個案佔整體個案比例為8.7%，按年增5.8個百分點。由於銀行提早介入，今年每宗案件的平均損失金額，按年減少36%至75萬元。



至於短期內將推行措施，阮國恒表示，當局致力促進銀行間的訊息交換，完善詐騙相關的數據資料庫，相關法例修訂已經於6月獲得立法會通過，將爭取在年底前落實措施。當局初期的目標是讓現時已經在銀行間訊息交換平台參與的10家銀行先過渡至新機制，之後逐步擴展至所有零售銀行。當局已經要求未參與的零售銀行提早準備並更新其系統，以便能盡早參與。

就銀行與客戶之間，阮國恒表示今年4月公布一系列提升網上銀行安全性的新措施，包括要求銀行採用手機應用程式認證來替代傳統的手機短訊一次性密碼、容許客戶根據自身需要選擇停用某些較高詐騙風險的網上銀行功能，以及取消可疑轉帳。他指大部分零售銀行已經在第二季推出可疑轉帳，餘下措施將會在年內陸續推出。

客戶層面方面，阮國恒表示，隨着跨境活動頻繁，數碼詐騙威脅上升，國際合作亦同樣重要。為此，金管局正積極探討與區內其他監管機構加強溝通和合作，交流最新的詐騙手法及打擊詐騙的措施。