冠君產業中期可分派收入跌13%　朗豪坊馬莎將退場中式食肆頂上

朗豪坊母企冠君產業信託（2778）公布截至今年6月底止中期業績，集團中期可分派收入4.76億元，按年下跌12.6%；每基金單位分派0.0701元，減少13.3%。期內，租金收益總額10.29億元，按年跌7.6%；物業收益淨額8.59億元，下跌10%。



冠君行政總裁侯迅表示，全球經濟受到貿易緊張及地緣政治衝突影響，儘管香港市場有政策利好支持，寫字樓市場仍然淡靜，反映供求持續失衡。零售市場方面，由於港人外遊熱潮導致消費力外流，本地零售市道持續受壓。



在財務方面，冠君資產負債比率為24.5%，並成功於今年完成全部債務再融資。侯迅表示，受惠於5月香港銀行同業拆息（HIBOR）回落，集團融資成本有所緩解，助力提升分派能力。

集團超過一半債務為浮動利率，對2026年到期的債務，她表示集團現在已經在積極與銀行及其他融資渠道協商。

冠君旗下朗豪坊商場截至6月底出租率維持在99.2%，目前已悉數租出。（圖片來源：朗豪坊）

寫字樓看樓量雙位數增長

寫字樓業務方面，位於中環的花園道三號寫字樓出租率為80.7%，租金收入下跌5.4%至5.4億港元。不過，集團表示已有超過70%將於2026年到期的租約成功續簽。此外，朗豪坊辦公樓出租率為86.9%，租金收入下跌9.1%至1.51億港元。侯迅指出，今年寫字樓看樓量錄得雙位數增長，反映金融市場或正逐步回暖。

朗豪坊出租率近滿 優化租戶組合抗逆市

至於朗豪坊商場，截至6月底出租率維持在99.2%，目前已悉數租出。為應對市場挑戰，集團積極優化租戶組合。近日，位於朗豪坊地庫的馬莎（Marks & Spencer）食品專門店因租約期滿，將於本月24日結束營業。侯迅透露，一家中式餐飲將於第四季度進駐該舖位，新租金水平較此前為高。她指出此次調整是集團優化商場租戶組合的其中一步。