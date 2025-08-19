小鵬汽車預計9月開始月交付量超4萬台

在今日舉行的二季度業績電話會上表示，小鵬汽車（9868）董事長何小鵬表示，預計從今年9月開始，小鵬汽車月交付量將穩健超過4萬台。據半年報，小鵬汽車今年上半年的交付量為19.7萬輛。

另外，何小鵬表示，從三季度上市的小鵬G7和P7開始，小鵬各車型的Ultra版本將會搭載三顆自研的圖靈AI晶片，有效算力達到2,250TOPS。小鵬G7、P7和後續車型的Ultra版本將會部署端側VLA+VLM大模型。何小鵬同時透露，小鵬汽車支持L4的車型將在2026年量產，並且會在部分區域開始試點Robotaxi運營和服務；小鵬人形機器人預計將在2026年下半年量產，新一代人形機器人將在1024小鵬科技日亮相。

小鵬汽車發佈次季業績，期內經調整淨虧損錄得3.9億元（人民幣，下同），較之於上年同期的12.2億元，按年收窄68%；普通股股東應佔淨虧損為4.8億元，較去年同期的12.8億元，按年收窄62.5%。

期內，小鵬汽車總收入為182.7億元，按年增加125.3%；季度毛利率為17.3%，較2024年同期上升3.3個百分點；季度汽車毛利率為14.3%，較2024年同期上升7.9個百分點。