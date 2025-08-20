Jackson Hole年會前夕　交易員增加聯儲局下月減半厘息押注

全球中央銀行年會Jackson Hole將於周五（22日）舉行，當日聯借局主席鮑威爾亦會發表演說。會議前夕，外界繼續押注當局會在下月舉行的議息會議上，宣布減息，目前市場人士預測聯儲局屆時減息25個基點機會率為超過86%。更有交易員預期，當局下月減息幅度超過25個基點。



外電報道，交易員們正大舉湧入一種特定的期權押注，認為聯儲局下個月將大幅降息超過25個基點。自本月初以來，與政策預期密切相關的隔夜擔保融資利率（SOFR）相關頭寸的需求旺盛。本周，交易員再次加碼該押注，針對降息50個基點的未平倉合約大幅攀升。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

美債結束3日拋售

鮑威爾幾天後將在Jackson Hole中央銀行年會上，發表關鍵講演說。此前，美國公布的通脹數據超出預期，導致一些交易員降低了降息預期。儘管短期內有所回調，但交易員們似乎仍然堅信下個月會降息。周二，美國國債結束了連續三天的拋售，各期限國債收益率均有所回落。

BMO資本市場美國利率策略主管伊恩‧林根表示：「隨着市場為鮑威爾的演說做好準備，美國國債面臨的最大風險是聯儲局主席選擇給人們普遍預期的9月降息潑冷水。」

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

料9月減息機會率86%

目前市場人士多預期聯儲局下月將會重啟減息。據CME「美聯儲觀察」數據顯示，聯儲9局月維持利率不變的機會率為13.9%，減息25個基點的機會率為86.1%。10月維持利率不變的機會率為6.5%，累計減息25個基點的機會率為47.5%，累計減息50個基點的機會率為46%。

此外德意志銀行利率策略師表示，貝森特關於聯儲局利率，比模型所顯示的適宜水準高出超過一個百分點以上的看法是錯誤的。貝森特此前表示﹕「無論什麼模型」，都暗示利率「應該低150至175個基點」。但此後，對符合這一說法的模型的搜索始終無果，以Matthew Raskin為首的德意志銀行策略師團隊最近也加入了這一查證努力。