8月LPR公布！1年期、5年期均按兵不動　降息降準還有空間嗎？

8月20日，中國人民銀行公布最新LPR報價。

據中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心報價，2025年8月20日貸款市場報價報價利率（LPR）為：5年期以上LPR為3.5%，前值為3.5%；1年期LPR為3%，前值為3%。

以上LPR在下一次發布LPR之前有效。

也就是在今年5月，LPR迎來了年內的首次下調，1年期LPR、5年期以上LPR紛紛下調了10個基點。

央行數據顯示，7月利率低位運行，新發放企業貸款利率約3.2%，新發放個人住房貸款利率約3.1%，分別較去年同期下降45、30個基點。

月內兩次開展買斷式逆回購

8月15日，為保持銀行體系流動性充裕，央行以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月（182天）。

這也是央行本月內第二次開展的買斷式逆回購。

資料顯示，買斷式逆回購是央行2024年10月推出的新工具，是在央行每日根據一級交易商需求連續開展7天期逆回購操作的基礎上，額外投放的中長期資金。

買斷式逆回購可以使央行可以更加及時、精準地調節市場流動性。

值得一提的是，今年以來，央行已經數月公開市場進行了買斷式逆回購操作，還實現了連續3個月加量續作。

其中，8月有4000億3個月期和5000億6個月期買斷式逆回購到期。

8日8日，央行開展7000億3個月期買斷式逆回購後，15日再開展了5000億6個月期買斷式逆回購，顯示當月央行共計超額續作買斷式逆回購合計3000億。

業內人士指出，近期央行大額買斷式逆回購頻繁操作，顯示流動性面臨階段性偏緊。

通過買斷式逆回購，央行直接向市場注入中短期資金，緩解銀行體系短期流動性壓力，穩定貨幣市場利率，防止利率大幅波動，同時為實體經濟提供平穩融資環境。

這一舉措也體現了穩健中性貨幣政策導向——不大幅調整政策利率，而是通過公開市場操作精準調節流動性，保持市場預期穩定，為二季度經濟下行壓力提供緩衝。

降準降息近了？

7月30日，中共中央政治局會議指出，宏觀政策要持續用力、更加給力。

要加強逆周期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加快全面落實已確定的政策舉措，及早儲備並適時推出一批增量政策舉措。

要加快專項債發行使用進度，用好超長期特別國債，支持國家重大戰略和重點領域安全能力建設，更大力度推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。

8月1日，央行召開的2025年下半年工作會議曾明確，實施適度寬鬆的貨幣政策，降低存款準備金率，靈活運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕。

分析人士表示，預計三季度末前後，央行有可能再次實施降息降準，5年期以上LPR年內仍有10個基點的降幅空間。同時，從國際來看，近幾年多次降準降息，貨幣政策的狀態是支持性的，政策效果也不斷的累積。

據統計，2020年以來，央行已累計降準12次，累計下調政策利率9次，帶動1年期和5年期以上貸款市場報價利率（LPR）分別下降115個和130個基點。

對於未來的貨幣政策，下一階段貨幣政策將在降低實體經濟融資成本，引導金融機構加大貨幣信貸投放力度方向進一步發力，其中最有效的政策工具是降息降準。

預計三季度末前後，央行有可能再次實施降息降準，這也是下半年促消費、擴投資、引導物價水平温和回升的一個重要發力點。