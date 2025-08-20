百度次季經調整少賺35%　符預期　AI新業務收入首次突破百億人幣

百度（9888）公佈第二季業績，期內經調整純利錄得48億元（人民幣，下同），按年減少35%；總營收錄得327.1億元，按年下跌4%。



公司美股（美：BIDU）盤前微挫1.2%，報89.1美元。



非在線營銷收入首次突破100億元

期內百度核心收入為263億元，按年減少2%；在線營銷收入為162億元，按年減少15%，及非在線營銷收入為100億元，按年增長34%，主要受智能雲業務增長所帶動。

愛奇藝近來傳出分拆來港上市傳聞，愛奇藝季內收入為66億元，按年減少11% 。

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏指，第二季度，主要受AI新領域推動，百度核心非在線營銷收入首次突破人民幣100億元，較去年同期增長34%，收入結構更趨均衡、多元化。

內地百度無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」。（蘿蔔快跑官網截圖）

蘿蔔快跑出行服務次數 按年升近1.5倍

季度內，蘿蔔快跑全球出行服務次數超220萬，按年增長148%，累計出行服務次數超1,400萬，位居全球第一。

公司近期與Uber和Lyft達成戰略合作，將在亞洲、中東和歐洲部署無人車，近期在香港連續三次擴區測試，6月在香港拓展其開放道路測試區至東涌住宅區，並於8月開放至香港島南區。目前足跡覆蓋全球16座城市。