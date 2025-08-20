港交所冀迅速落實縮短結算周期時間表　調整交易手數將年底諮詢

港交所（0388）集團行政總裁陳翊庭表示，自今年5月推出科企專線以來，至今已接獲50間公司循18A章或18C章提交上市申請，對此感到鼓舞。



她續指，港交所正在處理中的新股上市申請宗數高達230宗，仍有更多正在接觸的公司，相信在港上市對部分有意出海的企業來說具有吸引力。

冀迅速落實縮短結算周期時間表

對於坊間有意見提出將港股交易時間延長至24小時，陳翊庭表示，明白市場參與者希望交易可更便捷，但在討論調整交易時間時，也要分析會否對現有交易流程構成壓力，認為一旦市場交易出現錯誤，24小時無間斷交易意味著也失去了修補錯處的餘地，港交所對此沒有既定立場。

此外，港交所首席營運總監劉碧茵表示，預計到2027年底，按交易價值計全球股票市場88%的交易採用T+1或T+0結算周期，香港不能與國際市場脫軌，因此今年7月起就縮短結算周期邀請業界進行討論，認同大勢所趨下香港應迅速落實時間表，因此接下來將重點處理如何得出最好的方案。

計劃年底就調整港股手數諮詢市場

被問及就改善交易單位制度（手數）的討論，港交所市場主管余學勤表示，鑒於現有手數有多達40種，若由40種統一為只有一種將是較大的轉變，亦要審視托管銀行等參與者的配合度，目前計劃今年年底就調整港股每手交易單位諮詢市場。

陳翊庭表示，現時上市企業在決定每手交易單位時有很大自由度，調整過程亦非繁瑣，若公司股價累積較大變動，可考慮調整。