恒地中期基礎盈利跌44%　維持派息50仙

恒基地產（0012）公布截至6月底止中期業績，股東應佔（未經審核）基礎溢利錄得30.48億元，較去年同期下跌44%。主因在於去年同期因政府收回新發展區若干土地，以及出讓北角一項投資物業（即「港匯東」）帶來應佔收益合共約25億元所致。



計及建成投資物業及發展中投資物業經重估後錄得公允價值虧損1.4億元後，恒地列帳盈利為29.1億元，按年跌8%；每股基礎盈利為63仙，中期股息維持50仙。

恒基地產九龍城新盤南首。（蔡偉南攝）

本港物業發展收益跌逾兩成

集團在本港物業發展業務的應佔營業額約為38.12億元，按年減少22%。應佔稅前盈利為3.1億元，較去年同期的14.99億元顯著減少，主要是因為去年同期因政府收回新發展區若干土地而帶來約10.55億元應佔稅前收益所致。

收租物業方面，本港應佔租金總收入微升至34.1億元，應佔稅前租金淨收入下跌1%至24.8億元。集團持有40.77%權益的國際金融中心項目，期內貢獻的租金總收入為8億元，同比下降2%。截至6月底，集團主要收租物業的平均出租率保持在93%。

左起為國際金融中心二期Two ifc和一期One ifc。

匯率衝擊內地租金收益

在內地市場方面，上半年入賬的應佔營業額約為21.8億元人民幣，同比下降16%，並錄得應佔稅前虧損1億元。自佔合約銷售總額為11.35億元，較去年同期下跌38%。未入賬的自佔合約銷售總額約為22.75億元，其中約6.2億元預計可隨物業落成並交付買家而於下半年入賬。

至於收租物業方面，當計人民幣兌港元匯率下跌約2%的影響，集團應佔租金總收入減少12%至9.2億元，應佔稅前租金淨收入亦下降13%至6.6億元。