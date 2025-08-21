友邦上半年新業務價值增14%　派息49港仙　年化保費升8%

友邦保險 （1299） 公布中期業績。期內新業務價值升14%至28.4億美元創新高，派中期息49港仙，增加10.1%。



公司又指出按固定匯率計算，友邦中期公司股東應佔純利25.3億美元，按年跌23.5%，每股盈利23.83美仙。

新業務價值利潤率升3.4個百分點

期內新業務價值利潤率增加3.4個百分點至57.7%，年化新保費增長8%至49.4億美元。

友邦金融中心

公司又表示，作為主要增長引擎的香港、東盟及印度業務，均實現超過20%的增長。其中，友邦保險香港業務的新業務價值增長24%至10.6億美元，其中本地客戶及中國內地訪客的新業務銷售，在上半年均錄得強勁雙位數字的新業務價值增長。代理新業務價值升35%，為友邦保險香港業務的整體新業務價值帶來超過70%的貢獻。受惠於東亞的卓越表現，夥伴分銷新業務價值升10%。

友邦保險中國業務的新業務價值為7.4億美元，在未計及經濟假設變動的影響前，增長10%，又表示在第二季增長勢頭加速至15%。計及相關影響後，新業務價值下降4%，而新業務價值利潤率則增至58.6%。「最優秀代理」為友邦保險中國業務的新業務價值帶來超過80%的貢獻。