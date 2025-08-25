K先生週記｜「謙遜承傳的守富啟示」

Charmaine準備開第二支酒，Richard不無感慨道: 「兄弟，大家有無發覺近期市況奇怪? 一方面股市炒得火紅火綠，但另一方面實體經濟如進入冰河期，兩極化如冰火交戰。老實說，現時我除了出點錢，湊熱鬧捧一下班要 “IPO圍飛” 的證券兄弟場，炒炒新股外，根本看不到合適的投資機會。」



Alvin點頭道: 「對，現階段市場未有公認的方向，還是觀望點好。尤其各大高手，甚至老牌地產商都排住隊爆煲，我看還是把錢留住身邊，不冒進。等市場進入賤物鬥窮人的階段，便盡是平靚正的靚盤。」

Kelvin吸了口雪茄，笑道: 「 時機不對，不宜太多動作，吃力不討好還是其次，最怕身水身汗後 “唔死一身傷”。好似早前那幾位 “贏在起跑線” 又 “年輕有為” 的少主們，這一輪都輸到要回家面壁思過，當然也不能全怪他們，不過今次大浪一來，一次過將過去十幾廿年的大鑊小鑊一齊往他身上堆，也算是幫叔伯兄弟做黑狗。After all，無為而治，應花得花，固本培元，積聚實力才是富二代的上策。」

一向說話得勢不饒人的Richard，即接著說︰「所以我總是跟公子老友講，你出世已經做完你人生所有任務，投了個好胎。其實真不用忙著為家族做事，你不 “做事” 就已經是 “做了很多事”。點解? 因為不做事，最多只是花錢，反而你做事，十居其九會輸錢。花錢跟輸錢就大不同了，花錢總有個程度，輸錢則可以輸到渣都無，只要你份身家增值速度快過你花錢的速度，家族已很多謝你的無私貢獻。」

Martin 這時冷冷一句: 「老一輩的老闆從不怕個仔女朋友多，就怕個仔生意想法多。這個時勢，久戰商場的老板都輪住破產，唯独那幾位不問商事的世公子逍遥快活，仍專注二代三項鐵人 “跑馬、跳舞、美人窩” 。」 眾人聽後哈哈大笑。

Kelvin見老高整晚只有陪笑的份，才想到因自己遲來而未及給他向眾人介紹，於是便借此空檔道: 「各位公子，給大家介紹一下，這位是私人銀行PBG Private的高先生。」

作為主人家，Richard當即客氣的道: 「高先生，幸會幸會，歡迎今晚來到我們的聚會。對喇，早前我們談到現時市場上沒甚麼好投資，不知高先又有沒有甚麼推介呢?」

被冷落了一晚老高，突然成為焦點，難免有點緊張，故抹了抹汗才道: 「 哦，王先生，我們銀行最近都有很多被市場追捧的基金產品，回報都去到七、八釐的。不過當然，投資有一定風險，我們還是會根據客戶的風險承受能力來量身定制適合的組合」

Richard聽後哈哈大笑，說︰「回報果然吸引啊哈哈哈！」這明顯是反話，因Richard以前管理資產年回報皆達十里以上, 這七、八釐回報的投資對普羅大眾尚算吸引， 但對他這種戰場老兵就不合格了。

Kelvin見老高已在眾人前無以為繼，便解圍說:「Richard兄，既然今晚我們有皇牌基金經理Martin哥在，何不先聽聽他大哥的高見及分析?」

Martin笑笑，擺手道: 「Kelvin兄你見笑了，甚麼 “皇牌基金經理” 的，真不敢當，混口飯吃而已哈哈哈。」

Richard調侃他道: 「Martin，咱們自己人面前便別胡扯了，明明你這輪是在忙著幫司徒家於新加坡成立Family Office，忙到昨晚才從那邊飛回來見我們，如此一位 “家辦大紅人” 卻說只是混口飯吃，是把我們當外人了，是不是? 」

Martin心知Richard是說笑，便就狀甚委屈的笑道: 「Richard大哥你誤會大了，雖然現在人人都講Family Office，業務前景講得又好又火，但局中人卻只看到當中的苦況。事實現市況哪有甚麼業務是可以一馬當先，說白了，現在人人都弄個 “家族辦公室” 的稱號，不為業務發展，只為裝飾門面。我還到處跑山，為投資找回報，我看講到好的推薦，還是請教Kelvin兄才對。」

Kelvin笑了笑，輕輕放下手中的酒杯，緩緩道：「Martin兄，你真是一語中的。不瞞大家，我們所做的保險方案，談不上什麼『天馬行空』的Fancy產品，回報率大多是穩健的五釐上下。然而……穩健正是它的價值所在。重點不在回報是否驚人，而在於能否持續達標。哪怕是Covid這樣的年份，我們的計劃依然如期交付，為家族提供永續性保障。」

很多人總被表面的高回報誘惑，真正管理世代財富的人，絕對清楚本金穩固，永續發展，方是長勝之道。我們設計的保險結構，不僅保證本金，還能提供穩定回報。每年最低5釐，世代持續，這就是財富瀑布效應 (waterfall wealth effect) 的基礎。資金穩穩長流，不僅傳承百年，更為未來創造無數可能。

真正的財富護城河，不會是“市值無敵”，而是“周轉隨心”。早陣子股市跌得一塌糊塗，有位大客忙著套現，但那一刻流動性才是皇道。他拿了保險方案出來按揭，轉眼便按到九成的本金，無需抵押房產，也無需估價，一星期便取得資金，周轉了過來。這樣的財富工具，才是令人安心，並在關鍵時刻給予支撐。

Kelvin的話讓眾人陷入思索。Richard若有所思地點頭：「高端保險產品確實不像股票或地產直接，但危機時見真章。」Martin也附和：Kelvin哥，你的產品不僅穩定，更難得的是長年如一。這回報率雖說不誇張，但在長線中累積回報足以跑贏九成人

Kelvin微笑自信道：金融世界的複雜性往往只會讓客戶困惑和焦慮，今年的市況挑戰重重，作為資產配置的設計者，倒覺得是重審策略的機會。穩健，是我們策略的根本，不僅讓家族資金存續，更突破困境、為未來創造可能的基石。

為家族設計方案時，我總和客戶一家人面談，瞭解成員對資產的期待。他們每位的需求都是獨特的，只有足夠靈活的方案，才能滿足他們的需求，不單是數字，更重要是如何讓方案保護家族資產，使其安心。

Kelvin頓了頓，略帶自嘲道：「這只是我細水長流的手藝而已，只是幫大家理財。不過市場上的確有不少刁神，但我只認兩個：一個是Warren Buffett，另一個嘛……」話說到一半，他停頓，故作神秘地看向眾人。

眾人聽到這裡，笑意浮現，紛紛追問：「另一個是誰？」

Kelvin挑眉一笑：「另一個當然是今晚的主人家，Richard兄啦！」話音剛落，滿座笑聲四起。

Richard哈哈大笑，指著Kelvin：「呸呸呸，你這傢伙嘴真是甜到滴蜜，小到嬰兒，大到長者，全都被你哄得服服貼貼，來，來，來，喝酒，用行動來證明你的誠意！」眾人發出笑聲的同時，Charmaine已倒好 「2」號酒，眾人再次進入盲測階段。

Alex拿起酒杯，深深把酒聞了聞，然後跟旁邊的Kelvin道︰「BOSS...這支酒很特別啊，有線香、陳皮、玫瑰莖的氣息?」

Alvin補充道：「對，還有一股樟腦味… …紫蘇葉……再加上一種舊衣櫃的香料味，究竟是甚麼酒呢?」

Martin傾身向前:「感覺像是曾經高貴，但如今內斂，是一瓶承載漫長記憶的酒。」

Kelvin認得是他預備的其中一支酒，他長飲一口，任沈默流淌好一刻，才緩緩的道:「如果大家留意，後邊還有點醬油鮮味和乾玫瑰味，那種昇華感... 唔，帶點藥性，只有Old Burgundy才做到這種境界。這酒不譁眾取寵，甘心在旁靜靜守候。

就在大家認真品酒時，老高聳聳肩說:「還不錯啦……不過這種酒，現在市價值多少？」眾人聽他問題庸俗，也沒理會。

就在眾人猜來猜去卻始終未能猜到這支酒的來歷時，Kelvin從容放下酒杯，微笑宣佈︰「Gentlemen，我來開估吧，你們正在品嚐的是Domaine Leroy，2004，Nuits-Saint-Georges。」

現場驟然靜默，連倒酒倒到一半的Charmaine都瞬間定格。

Richard打破沈寂：「當真是那個2004年的Ghost Vintage? 這年Domaine Leroy酒莊主人把她全數的酒降級 (declassified) 了。」

Kelvin點頭︰「2004年，Madame Lalou Bize-Leroy失去了丈夫Marcel，這事深深刺痛了她，令她離開了酒莊療傷好一陣子。當員工把2004年釀好的酒供她回來品鑑時，她沒能聽到期待的那個聲音，就這樣她做了個不只影響一個年份，更是定義 “傳奇” 的決定 --- 她撕掉 Grand Cru及Premier Cru的標籤，只有留下最樸素的稱謂。」

站在一旁默不作聲的Charmaine此時也不禁輕聲說：「她選擇了誠信，而非掌聲。」

Kelvin繼續道：「這支酒非凡之處不僅在品質，更可貴是其背後的意義。在這哀傷的一年，Madame Leroy拒絕借悲痛映照光芒，沒把虛榮入樽，卻封印了風骨。正因如此，她守護的不只是標準，更留下傳承。曾經被忽視的酒款，如今成為眾人競逐的佳釀。2004年的Nuits-Saint-Georges “ 靜默混釀，謙遜標示” 今天已是神話，幾乎不可能找到了，而真正懂這瓶酒的人不只飲用它，還會守護它。」

Martin點頭：「無錯，她把酒降了級，但世人卻用敬畏之心為它重新升級，真美妙。」

不識趣的老高此時又搔著頭打斷道：「所以現在基本買不到這酒了?」

Kelvin淡淡一笑：「對，買不到了，除非有人認為你配得上。」

Alex凝視酒杯，低語道：「這酒不追逐傳奇，它本身就是傳奇。」Alex轉個頭看著Kelvin，嘴角微微上揚道 ：「Boss 就如你一樣。」

Kelvin把酒一飲而盡：「這就是美好的Burgundy。最真誠的酒，從不喧嘩，不強調年份或莊園，它們只是靜待守候。」

就在此刻，Richard向後靠坐，突然長嘆：「兄弟，好了好了，風雅時間差不多了，來談談真正讓我們心碎的故事 —— 香港IPO現況。」

