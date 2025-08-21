橡樹資本聯合創始人警告　美股處泡沫初期︰現在價格太貴了

橡樹資本管理公司聯合創始人霍華德·馬克斯﹙Howard Marks﹚警告稱，美國股市正處於泡沫的「初期階段」，儘管回調臨界點尚未到來。

「我當然不是在敲響警鐘。關鍵是現在價格太貴了，」 這家不良債務投資管理公司的聯席董事長在周三接受彭博電視採訪時表示。

他補充道，投資者上次經歷「嚴重的市場調整」已經是16年前的事了。當前的形勢讓他想起了1990年代後期，當時市場對科技股的熱情高漲，導致前聯儲會主席艾倫·葛林斯潘發出「非理性繁榮」的警告。不過，馬克斯指出，在那之後，市場又上漲了幾年，直到科技股泡沫破裂。

「人們不再習慣於思考市場回調，」 馬克斯表示，並指出「回歸均值的可能性很大。」 他說，一些科技股相對於歷史水平「估值相當高」。

橡樹資本管理公司聯合創始人霍華德·馬克斯﹙Howard Marks﹚。﹙資料圖片﹚

估值的合理性

馬克斯在上周發布的一份備忘錄中指出，自特朗普4月宣布關稅政策以來，股市已進入「緩解性上漲」階段。但他寫道，高估值必須有合理的依據。

他還指出，衡量美國股票總市值與美國GDP比例的一項指標也達到了歷史最高水平，由於許多公司已通過收購退市，而其他公司則在上市前等待更長時間，這一指標可能比表面上看起來更加令人擔憂。

他在採訪中表示：「現在是時候在你的投資組合中增加一些防禦性了，投資信用產品而非股票是一種方法。」 他承認，債券利差偏緊，但與股票相比，信用投資仍更具防禦性。

當被問及美國是否仍然適合防禦性投資時，馬克斯表示，美國就像「一輛高價的好車」。

他指出，世界其他地區既缺乏美國那樣的活力，也缺乏理想的監管環境。儘管美國的基本投資環境「略有惡化」，但仍然是全球最佳的投資地點。