中國超長國債跌回去年底水平　30年期債息見2.12厘

近期強勁的股市表現打擊債市情緒，連續數年上漲的中國超長期國債面臨持續拋壓，分析師認為債券跌勢短期難以扭轉，殖利率曲線或將進一步走陡。

彭博數據顯示，中國30年期國債殖利率周四早盤一度升近2個基點，報2.12%，超過今年3月創下的階段高點，對比中債估值來到去年12月初以來新高。10年期國債殖利率亦升1個基點，至4月初以來最高。

中國供給端的持續「反內卷」措施料將改善經濟成長預期，疊加中美貿易談判預期偏樂觀，風險資產勢頭因此受到支撐，債市特別是超長債的悲觀情緒難消。而據中債估值，截至2024年末，30年期國債利率已錄得連續四年走低。

「長端國債殖利率會繼續上行，曲線陡峭化勢頭未止。」華創證券分析師周冠南稱，超長債的非活躍券在市場調整過程中壓力會更大，目前不是超長端進場時機。

下一個技術上行目標或是2.2厘

彭博數據顯示，中國30年和1年國債期限利差已經突破70個基點，來到今年1月來高位。紐約梅隆銀行資深亞太市場策略師張偉勤認為，若30年期殖利率後續持續突破2.12%，下一個技術上的上行目標可能是2.20%。

上證綜指周初創下2015年以來新高後繼續上攻，周四早盤小漲約0.3%，向3800點大關邁進。

野村亞洲利率策略師高路延表示，如果股市在未來幾周開始企穩，那麼長期債券可能也會出現一些盤整；但總體而言，債市情緒已變得比之前更加謹慎。

資金市場方面，中國央行本周前四日通過逆回購淨投放資金逾1.2萬億元人民幣，銀行間資金面回暖，隔夜和7天質押式回購利率早盤雙雙下行。