再有虛擬資產ETF上市　MicroBit︰亞洲市場有足夠容量支撐發展

虛擬資產市場有新動向。本港投資管理公司小飛資產管理(MicroBit)旗下兩隻虛擬資產現貨ETF— MicroBit比特幣現貨ETF(3430)及MicroBit以太幣現貨ETF（3425）今日（21日）正式於港交所掛牌上市。

公司表示，此次推出的兩隻ETF管理費均定於0.5%。為進一步提升基金表現，MicroBit以太幣現貨ETF將對其投資組合中最多30%的以太幣進行質押（Staking）。質押活動將透過獲香港證監會發牌、並授權執行質押的虛擬資產交易平台（VATPs）進行。扣除相關服務費及潛在罰沒懲罰（Slashing Penalties）後，質押收益將全數再投資於基金。

左起︰MicroBit Capital董事兼集團行政總裁馮家勝、MicroBit資產管理首席投資總監姜振宇。﹙劉兆儀攝﹚

亞洲具足夠容量 撐虛擬資產發展

MicroBit Capital董事兼集團行政總裁馮家勝相信虛擬資產市場在亞洲具增長空間。「成個亞洲市場有足夠容量支撐虛擬資產的發展，我哋唔認為未來會缺乏空間。」馮家勝強調，科技進步正在加速虛擬資產與傳統金融的融合，例如穩定幣（Stablecoins）能實現即時交易，相比傳統銀行數天的處理時間更具效率。

他透露，在ETF推出過程中，香港證監會提供了足夠支持，顯示政府以及監管環境對虛擬資產的開放態度。馮家勝對未來充滿信心，表示MicroBit將投入更多資源，持續看好亞洲市場的發展潛力。

虛擬貨幣廣泛應用還需三至五年

MicroBit資產管理首席投資總監姜振宇進一步分析，虛擬資產的投資價值與實際應用緊密相關。他表示：「目前監管只是起步階段，應用層面需要時間逐步滲透，可能在未來三至五年，虛擬貨幣將更廣泛應用於日常生活或銀行服務。」

姜振宇指出，本地散戶投資者以港幣為主，但市場上純港幣計價的虛擬資產基金仍然較少。他相信隨著監管環境完善和應用場景擴展，虛擬資產價格有望上升，為投資者帶來長期回報。