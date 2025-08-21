瑞銀︰預計HIBOR第三季末處2至2.5厘　貨款需求或再次疲軟

本港銀行體系總結餘觸及拐點，分析師預計HIBOR將迅速反彈。瑞銀大中華區金融行業分析師李荷清指出，在香港金管局介入後，總結餘已從5月的1,740億元高點下降至540億元，標誌著SOFR-HIBOR利差的拐點，將均值回升。

8月18日，1M HIBOR從上週五的1.45%反彈至2.01%。同時，美元兌港元匯率從7.85跌至7.83。李荷清指出︰「HIBOR的走勢符合我們預期，隨著SOFR-HIBOR利差收窄，我們預計HIBOR將在三季度末處於2-2.5%。」

重申對香港商業地產看法謹慎

雖然HIBOR反彈支援銀行的淨息差和淨利息收入，但李荷清認為市場預期已反映了今年餘下時間HIBOR處於2-2.5%。「對於香港本地銀行來說，我們預計三季度淨利息收入的擠壓壓力比二季度更大，因為二季度的負面影響僅為一個月左右，貸款需求可能因利率上升而再次疲軟。繼5-6月貸款餘額增長 2.0% 後，增長勢頭能否持續還有待觀察。對於2025年，我們預計中銀香港、恒生銀行和東亞銀行的淨利息收入將分別下降7%/9%/11%。」

李荷清重申，瑞銀對香港商業地產的謹慎看法，「因為HIBOR反彈可能加劇銀行來自香港商業地產敞口的不良貸款風險，進一步加大撥備壓力。」