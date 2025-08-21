騰訊重磅手游《無畏契約》　內地上線首日吸金100萬美元

騰訊控股﹙0700﹚旗下手游《無畏契約》本周強勁亮相，在中國上線首日就吸引了100萬美元的iPhone平台玩家支出。

這款2020年首次登陸PC端的炫彩射擊遊戲，是騰訊今年推出的重磅手游之一，外界對其格外關注，以觀察該公司維持其所謂「常青樹遊戲」的戰略。根據Appfigures的數據，這款遊戲首日下載量約為17萬次，與騰訊一年前推出的《地下城與勇士》手游相當，依然是所有iPhone應用中最高的一個。

彭博報道指，《無畏契約》目前僅在中國上線，全球市場發布日期尚不明確。該款遊戲免費，收入來自應用內購買和角色「皮膚」。Appfigures表示，這與《地下城與勇士》手游的盈利模式相同，不過後者發布首日收入約為《無畏契約》的五倍；《無畏契約》目前在遊戲收入排行榜上名列第六。

騰訊是射擊遊戲領域的全球領頭羊，曾把《使命召喚》移植到智慧手機平台。該公司高管表示，他們的目標是為玩家提供多種多樣的選擇，不過這些遊戲會否相互蠶食仍未可知。僅在手機平台上，騰訊運營的射擊遊戲就有《絕地求生》、《穿越火線》以及其自主研發的《三角洲行動》和《暗區突圍》等。

該公司上周表示，《無畏契約》手游全平台預註冊用戶超過了7000萬。Appfigures不追蹤安卓平台的支出和下載量；中國國內有多個安卓應用商店。