施政報告｜澳洲會計師公會針對五範疇提建議　鞏港經濟動力

行政長官李家超將於9月17日公布新一份施政報告，面對全球經濟變局與科技急速轉型，澳洲會計師公會今日（21日）就《2025年施政報告》向香港特區政府提交政策建議書。



澳洲會計師公會針對五大範疇提出建議措施：

· 鞏固香港國際金融中心地位

· 建設香港成為國際創新科技樞紐

· 推動環境、社會及管治（ESG）及綠色經濟發展

· 推動經濟多元化

· 培育、吸引及挽留人才

稱香港要發揮自由港優勢

澳洲會計師公會2025年大中華區分會會長王文暉表示：「面對與主要經濟體的貿易摩擦所帶來的不確定性，香港充分展現了其作為連接中國內地與全球戰略門戶的獨特優勢。我們需要進一步提升競爭力以鞏固香港長遠的經濟動力，例如發揮自由港地位及獨特的營商環境等優勢。」

澳洲會計師公會2025年大中華區分會會長王文暉。

澳洲會計師公會建議特區政府考慮為海事服務及商品貿易行業的跨國企業引入「合資格可退還稅收抵免（QRTC）」計劃，提供更具彈性及成效的機制，有助推動相關行業發展。

她指出：「實施合資格可退還稅收抵免將有助香港在吸引跨國投資上更具競爭力，加強鞏固其作為國際貿易及航運中心的領導地位。我們亦建議擴大商品貿易的半稅率優惠制度範圍包括服務境外集團公司的內部商品貿易，並涵蓋金融商品如衍生工具的交易。」

料香港今年重返全球IPO集資額一哥地位

澳洲會計師公會2025年大中華區分會副會長梁祐庭則表示，香港穩健的金融體系及資金自由流動持續為資金流入提供穩健基礎，並有望於2025年重返全球首次公開招股（IPO）市場的領先地位。

他指出﹕「儘管全球存在不確定性及貿易緊張局勢持續，香港資本市場仍保持強韌，吸引更多家族辦公室在港設立辦事處，亦進一步鞏固其作為集資首選地的角色。」

澳洲會計師公會2025年大中華區分會副會長梁祐庭。

他又表示﹕「投資者選擇香港進行投資及財富管理，正是看中香港的國際連通性、法治基礎及對市場需求的高度回應能力，應更積極推廣香港作為海外企業雙重上市的首選地，並鼓勵政府及相關監管機構研究推出『新股通』機制的可行性，以滿足回應內地投資者日益增長的全球資產配置需求。」

為提升私募市場的流動性，澳洲會計師公會建議在受控環境下試行私人公司「間歇性交易平台」。梁祐庭表示：「此機制將為處於成長期的企業提供邁向公開上市的過渡性平台，並配合明確的資格要求、相稱的披露制度及穩健的結算保障措施。」

在虛擬資產發展方面，梁祐庭亦指出當中的機遇：「香港推出『LEAP』框架以建立可靠及創新的數字資產生態系統，是重要的發展里程碑。我們歡迎政府在適度監管制度下推動穩定幣的負責任發展，同時建議制定現實世界資產（RWA）代幣化的清晰發展路線圖，務求在創新與投資者保障之間取得平衡。」

此外澳洲會計師公會亦就加強中小企網絡安全提出建議，包括推出「中小企網安資助計劃」及「CyberSafe HK」認證。同時建議參考其他發達經濟體，增加產假及侍產假日數，以吸引及留住人才。