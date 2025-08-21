小鵬汽車ADR勁升近12%　大股東何小鵬增持合共310萬股A類普通股

小鵬汽車-W(9868.)公告，公司董事會獲公司的聯合創始人、執行董事、董事長、首席執行官兼控股股東何小鵬先生通知，何先生於2025年8月20日至2025年8月21日已於公開市場通過由其全資擁有的Galax y D ynast y Limited購買公司合共3,100,000股A類普通股，平均價為每股A類普通股80.49港元。

緊接收購事項後，(i) Galax y D ynast y持有公司3,100,000股A類普通股及1,419,922股美國存托股，及(ii)何先生於Simplicit y Holding Limited所持有的公司327,708,257股B類普通股及2,200,000股美國存托股、Respect Holding Limited所持有的公司21,000,000股B類普通股、Galax y D ynast y所持有的3,100,000股A類普通股及1,419,922股美國存托股以及其本人所直接持有的1,000,000股A類普通股中擁有權益，合共相當於本公告日期公司已發行股本總額約18.9%。

董事會認為收購事項顯示何先生對公司前景及增長潛力充滿信心，以及其對公司的長期承諾。

消息公布後，小鵬汽車美股升11.75%。