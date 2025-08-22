A股創10年高位　大摩料升勢將延續至夏季結束　籲作出超配

A股市場表現突出，總市值超過100萬億元人民幣，A股亦升至10年來高位。《彭博》引述摩根士丹利報告指出，在流動性改善、債券和儲蓄資金流出以及投資者對政策放鬆的信心增強等因素推動，Ａ股升勢可能會持續到夏季結束，相對境外中資股，「超配」A股。



大摩表示鑒於槓桿率和估值仍處於適度水平，料內地股市上漲動能將持續，並估計潛在的資產輪動可能會為股市注入額外的14萬億元人民幣流動性，約相當於流通市值的16%，認為資產輪動和過剩流動性的上升是中國股市反彈的主要驅動力。

A股市場表現理想，日前整體市值更超過100萬億元人民幣。

低息環境料推動居民存款轉入股市

報告稱，儘管保證金融資已接近歷史高位，但其佔A股流通市值的比重為2.3%，而2015年時該比例為8%；理財產品和家庭（包括股票公募基金）的股票配置比例在2025年上半年基本持平，分別為2.4%和7.7%，預計未來一段時間這一比例將會上升。鑒於低存款利率，估計家庭將把5%的銀行存款轉入股市。

報告稱，10年期國債息今年迄今上漲逾9個基點，而去年下跌了逾88個基點，表明債券市場漲勢已暫停，可能導致混合型基金和保險公司增加股票配置。

視中金H股及華泰AH股為首選

摩通建議投資者通過配置券商股增加對貝塔系數敞口，首選中金（3908）H股、東方財富和華泰證券（6866）A/H股。料高分紅股將在第四季重拾增長勢頭，這得益於保險公司等追求收益的機構將這類股票視作類固收產品。

在銀行股中首選招商銀行A股，股息率和市場貝塔系數都相對具吸引力；另推薦工商銀行（1398）H股、中國銀行（3988）H股和交通銀行A股，因為這三家公司的股價隨著今年股息率壓縮有望上漲約20%。