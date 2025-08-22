李寧維持全年收入持平預測　稱行業競爭並非壞事

內地早前公布7月份社會零售消費按年增長3.7%，不及市場人士預期。李寧（2331）聯席行政總裁錢煒在業績記者會上指出，從今年7﹑8月份數據，可以預視到下半年消費市場會面臨更大挑戰，但是公司會作出準備；又表示公司面臨線下門店客流下降，流水面臨壓力的情況下，繼續關閉部份低效門店，並且對高效門店擴充。



公司又指出對下半年業務持審慎態度，維持全年收入持平﹑毛利率處於50%及淨利潤率保持高單位數的目標。

至於年內會關閉多少間低效門店，以及額外帶來的成本多少，錢煒並無透露具體數字，表示有關關閉門店屬動態調整，又指出關店不會對業務產生大影響。

稱體育用品行業競爭劇烈

被問及對內地運動用品市場前景看法時，錢煒直言競爭相當劇烈會在行業競爭，同時感受到達到生意流水目標的壓力。不過他亦指出，行業競爭不見得是一件壞事。在處於「內捲」環境下，公司會提升核心競爭力，並且加大對運動資源投放，爭取更大發展空間。

李寧公司董事長李寧。（微博照片）

雖然消費市場面臨不少挑戰，但他相信消費者對體育的愛好不會改變，並強調公司目前並無因為庫存帶來壓力。若果流水壓力無未能解決，以及流水與庫力之間有不匹配，便會透過加大折扣以應對。

李寧最新報19.57元，升8.1%。