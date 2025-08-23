鮑威爾Jackson Hole言論暗示減息　道指升近千點　中概股亦飆逾3%

鮑威爾在傑克森霍爾(Jackson Hole)全球央行年會言論，被外界解讀為為減息打開大門，刺激大市抽上。美股三大指數齊造好，道指升916點或2.05%，報45701點，而標指及納指分別升1.56%及1.8%。

焦點科技股中，特斯拉升5.5%、英偉達升1.6%、谷歌升2.8%。

另邊廂，納斯達克中國金龍指數飆逾3%，富途升逾6.7%、阿里巴巴升4.%、拼多多升3.4%。與此同時，恒指夜期升365點或1.44%，報25717點，高水378點。

美國聯儲局主席鮑威爾在年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議上，暗示聯儲局有機會在9月會議上減息。（Reuters）

鮑威爾Jackson Hole講話為減息打開大門

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）8月22日在年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議上，暗示聯儲局有機會在9月會議上減息，雖然未作出承諾，外媒紛形容是為減息「打開大門」。他在演講指美國就業市場風險增加，同時也稱通脹上升風險依然存在。

鮑威爾在會議上經濟學家和政策制定者表示，雖然勞動力市場看似平衡，但這種平衡的形成機制很奇特，他認為這種「奇怪的平衡狀態」可能很快就會發生變化。

他稱「它源於勞動力的供給和需求都顯著放緩。這種異常情況表明，就業市場的下行風險正在上升。而且若這些風險真的成為現實，可能會迅速發生。」

鮑威爾同時稱，關稅對價格造成的上行壓力也有可能引發更持久的通脹，稱是一個需要評估和管理的風險。

他又表示︰「失業率和其他勞動力市場指標的穩定，使我們能夠謹慎行事，同時考慮調整政策立場。」鮑威爾稱由於政策處於受限制的區域，前景和不斷變化的風險平衡「可能需要我們調整政策立場」。