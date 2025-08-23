鮑威爾暗示9月或降息　道指再破頂　以太幣時隔四年再創歷史新高

美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾年會上表示，儘管通脹仍受關注，但就業市場風險上升可能使美聯儲在9月降息。美股三大指數集體收漲，道指漲1.89%，本周累漲1.53%；納指漲1.88%，本周累跌0.58%；標普500指數漲1.52%，本周累漲0.27%。其中，道指再創新高，道指、標普500指數連漲三周。

大型科技股普漲，特斯拉漲超6%，創2個月以來最大單日漲幅；英特爾漲超5%，谷歌、亞馬遜漲逾3%，AMD、Meta漲超2%，蘋果、英偉達漲超1%，微軟小幅上漲；奈飛微跌。Opendoor漲超39%，創2023年8月以來新高。

中概股收漲2.73%

熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數收漲2.73%。名創優品漲逾20%，蔚來漲超14%，向上融科漲逾13%，金山雲漲逾9%，阿里巴巴、愛奇藝、小鵬汽車漲超4%，京東、百度、理想汽車漲逾2%。

恒指夜市期指收報25722點，升370點，高水383點。

以太幣再創歷史新高

另一邊廂，以太幣突破2021年加密貨幣牛市行情中的頂部（當年11月10日達到4866.400美元），創歷史新高，報4866.727美元。美聯儲主席鮑威爾此前暗示，諸多條件「可能保障」降息。