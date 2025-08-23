瑞銀夥拍聖雅各福群會　推認證治療犬社區活動｜ESG

瑞銀與聖雅各福群會再度攜手合作，持續推動社區參與活動。周三﹙20日﹚該行全球財富管理亞洲區主席、瑞銀香港主管兼行政總裁盧彩雲，聯同一眾瑞銀員工義工，參加了一場既溫馨又別具意義的活動。

瑞銀指，活動於聖雅各福群會營運的過渡性房屋「雅匯」舉行，旨在促進精神健康與社交聯繫。現場邀請了經過認證的治療犬，瑞銀義工與住戶孩子一同製作寵物餅乾，在炎炎夏日中度過一個充滿愛與關懷的下午。

瑞銀早前與港大學舉辦可持續與社會創新領袖培訓課程（SSILP），作為一員的聖雅各福群會，亦利用SSLIP 校友的洞察力與網絡，設計並推行具影響力的社區項目。

SSILP 校友 Dayna Lim (左）和聖雅各福群會李懷恩（中)、瑞銀瑞銀全球財富管理亞洲區主席、瑞銀香港主管兼行政總裁盧彩雲﹙右二）及瑞銀亞太區企業傳訊總監兼HKU-UBS SSILP課程指導委員會委員文釗域 Rob Stewart（右 ）出席活動。﹙資料圖片﹚

聖雅各福群會社會房屋計劃主管李懷恩（Tracy Li）表示：「作為SSILP校友，我深切體會到該網絡在促進理念交流與實踐方面的力量。透過與治療犬的互動，我們能夠真切地提升參與者的心理健康與福祉。」

瑞銀補充，將繼續支持社會領袖的發展，並與非牟利夥伴攜手，推動建立更具包容性與韌性的社會。未來數月，為針對促進精神健康與社交聯繫.

瑞銀義工團隊將參與更多認證治療犬輔助下之活動，包括<狗狗表達藝術> 及<與治療犬做伸展瑜伽>。