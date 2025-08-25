東風勁飆70%　擬先分派再私有化　將新能源車業務以介紹形式上市

東風集團股份(0489)擬將非全資附屬公司、專注高端新能源汽車業務的嵐圖股份分派予現有股東，並介紹上市，再將持有剩餘業務私有化。

受消息帶動，東風集團今早復牌，開市報10.1元，勁升69.2%，成交額1.51億元。

分派、介紹上市及合併 互為先決條件

東風集團通告指出，公司已決議將其將持有的嵐圖股份分派予現有股東，且嵐圖將在滿足分派條件的前提下申請嵐圖H股介紹上市。

與此同時，要約人東風汽車集團(武漢)投資有限公司與公司訂立合併協議，同意以現金對價的方式向所有H股股東實施合併。待合併先決條件及所有合併生效條件獲達成後，公司將向聯交所申請自願撤銷H股於聯交所的上市地位。

分派、介紹上市及合併的完成互為先決條件，且分派、介紹上市及合併將在同一天或前後發生。

每股H股合計理論總價值約10.85元

通告又指，根據建議交易，H股股東將通過分派及介紹上市，每股H股獲發0.3552608股嵐圖H股。此外，H股股東每股H股將以現金方式收取6.68元的註銷價。根據估值顧問按估值參考滙率估算上月31日嵐圖H股估值範圍中位數每股11.735元計算，建議交易中每股H股分派及介紹上市所獲0.3552608股嵐圖H股的理論價值約4.17元，連同註銷價後，每股H股於建議交易下的合計理論總價值約10.85元。

建議交易旨在通過允許股東直接持有公司將持有的嵐圖股份及實現嵐圖H股在聯交所主板主要上市；及將持有剩餘業務的公司私有化(並最終將被要約人吸收合併)，消除公司在現有控股架構下的歷史控股公司折讓，從而為公司股東釋放公告詳述的價值。