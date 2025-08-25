超購3千倍　雙登暗盤曾飆逾3倍　每手賬賺22745元｜新股IPO

內地儲能電池廠商﹑傳超購3,002倍的雙登股份（6960）將於周二（26日）掛牌。雙登暗盤報捷，曾於輝立交易場高見60元，較招股價14.51元，高出逾3飼。以每手500股計算，一手賬面賺22,745元。



據三大暗盤交易場最新價，於富途最新報27.08元，較招股價升87%；於輝立最新報25.18元，較招股價高出74%，耀才最新報25.4元，升75%。

有券商披露統計數據顯示，散戶不論申購甲組或是乙組，都只能最多中一手，即使以「頂頭槌飛」認購，投資者亦有機會不中籤。

在新的上市機制下，回撥機制設有兩個選項，機制A規定發行人的初始香港公開發售比例定為5%，並按照超額認購水平，進行回撥，最多可增至35%；至於機制B不設回撥機制，發行人可以考慮重新分配，令公開發售佔比最多增至15%，此並非強制性。舊機制設有回撥機制，最多可回撥50%。

現時有2隻新股在新制下完成上市，包括採用機制B的銀諾醫藥，其初始及最終公開發售比例為10%；已在內地上市的天岳先進（2631）採用機制A，初始及最終公開發售比例分別為5%及35%。至於即將上場的雙登股份採用機制B，其初始公開發售比例為10%。