內房股集體上漲　萬科企業升一成　上海優化房地產政策丨港股異動

港股市場內房股集體上漲，其中，萬科企業漲近10%，中國海外宏洋、遠洋集團、融創中國漲超6%，融信中國、龍湖集團漲超5%，富力地產、越秀地產漲超4%，美的置業、雅居樂集團、中國金茂漲超3%。消息面上，繼北京放開五環外限購後，上海也發布通知優化調整本市房地產政策措施，符合條件居民家庭在外環外購房不限套數，成年單身人士按照居民家庭執行住房限購政策，自8月26日起施行。

通知明確，符合住房購買條件的居民家庭，即滬籍居民家庭和在上海連續繳納社會保險或個人所得稅滿一年及以上的非滬籍居民家庭，在外環外購買住房（含新建商品住房和二手房）不限套數。在外環內購房政策則保持不變，滬籍居民家庭限購兩套；非滬籍居民家庭，自購房之日前在上海連續繳納社會保險或個人所得稅滿三年及以上的，限購一套。通知也提到，成年單身人士可按照居民家庭執行住房限購政策。

另外，上海提高個人住房公積金貸款額度，對購買二星級及以上新建綠色建築住房的，住房公積金（含補充公積金）最高貸款額度上浮15%，首套最高貸款額度從160萬元提高至184萬元，多子女家庭上浮比例可疊加計算。

個人房貸利率方面，商業性個人住房貸款利率定價時不再區分第一套和第二套住房，以減輕居民購房利息負擔。

為鼓勵和吸引人才在上海生活，上海官方也對符合條件的非滬籍居民家庭所購第一套房，暫免徵收房產稅。第二套及以上住房，人均可扣除60平方米的免稅面積。2025年1月1日起符合條件的購房者可享受這條政策。

這是上海今年首次出台政策優化房地產政策。去年5月和9月，上海市兩次出手放寬政策刺激樓市。