拼多多早段挫近2%　次季淨利潤遠勝預期　惟管理層警告未必持續

拼多多次季利潤好過預期，美股盤前一度升逾一成，惟之後管理層直言本季度的業績或無法代表未來情況，升勢急回，拼多多開市早段挫1.7%，報124.8美元

該公司最新公布2025年第二季度未經審計財務業績，期內營收1,039.8億元人民幣﹙下同﹚，較2024年同期的970.595億元增加7%；調整後每ADS收益22.07元，好過預期的15.50元；調整後淨利潤327.1億元，按年下降5%，但遠好過預期的223.9億元。

拼多多次季網路行銷服務及其他收入為557.03億元，按年增13%；交易服務收入為482.82億元，按年持平。

CEO︰本季度的業績或無法代表未來情況

周一晚間，拼多多董事長兼聯席CEO陳磊在電話會上表示：「隨著外部環境持續演變、競爭加劇，我們仍將致力於長期價值創造，而非短期業績。我們的團隊將通過為商家創造長期機會並投資於消費者體驗，優先推動高質量增長。隨著我們加大投資力度，盈利能力必然會出現波動，本季度的業績可能無法代表未來情況。」

拚多多集團執行董事、聯席CEO趙佳臻則稱︰「在真金白銀的投入下，本季度的營收和利潤再次受到了一定程度的影響，如陳磊所說，相較於短期業績，我們更加關注可以為平台生態帶來長期回報的投入。這也是我們甘於犧牲利潤，長期堅持反哺生態的原因。」