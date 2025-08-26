鮑威爾暗示聯儲局將減息　白宮經濟顧問稱當局行動稍滯後

美國聯儲局主席鮑威爾的任期將於明年5月屆滿，目前政府正物色合適接任人選。白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，總統特朗普關於美聯儲主席鮑威爾繼任者的決定還需數月時間才能出爐。哈塞特周一接受《CNBC》訪問時表示：「預計總統還需要數月時間才能作出決定。財長貝森特正在運行全面遴選程序，他和總統正在面試多位卓越的候選人。」



圖為2025年7月30日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

哈塞特同時評價稱：「鮑威爾在Jackson Hole的演講陳述是可靠的」。鮑威爾上周五表示，「基準前景與風險格局的變化可能需要我們調整政策立場」。不過哈塞特亦指出：「我認為聯儲局行動稍顯滯後」，又表示過去六個月年化通脹率為1.9%，「可見通脹已大幅回落」。

2025年7月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）參觀目前正在裝修的美聯儲總部大樓（Federal Reserve Board building）時，與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）一起向媒體發表講話。（Reuters）

另一方面，達拉斯聯儲主席洛根表示，聯儲局在壓低超額準備金方面仍有空間，並預計銀行將於下月使用其常設回購便利（SRF）以緩解任何流動性壓力。「我們可能會在9月納稅日與季末期間看到一些短暫壓力。我很高興看到市場在6月季末使用了SRF，並預計如有必要，他們在9月也會同樣使用我們的『上限工具』。」有關工具旨在防止流動性短缺，允許符合條件的機構將持有的美債快速轉換為現金，並減少聯儲局在緊急情況下介入的需要。

洛根表示，隨着銀行體系準備金下行，聯儲局及其他央行最好避免因銀行對準備金的短期需求上升而擴張資產負債表，否則將面臨資產負債表「不斷擴張」的風險。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

中金﹕勿將鮑威爾演講內容視鴿派言論

此外中金最新發表的研報指出，鮑威爾在Jackson Hole會議的講話被市場視為貨幣轉鬆的 「鴿派」信號。但認為對方的言論並沒有給出降息持續性與幅度的強指引，而只是向市場闡明聯儲局政策的「反應函數」﹕即在就業風險大於通脹時，當局傾向降低利率。然而，在顯著更高的關稅稅率與收緊的移民政策之下，就業與通脹風險並存。如果通脹風險超越就業，鮑威爾仍可以使用同樣的「反應函數」叫停減息。

由此，市場不宜將鮑威爾的講話視為一系列寬鬆的起點，而是應認識到就業和通脹目標矛盾時，貨幣政策面臨的挑戰。若關稅和移民政策進一步推升「類滯脹」壓力，使聯儲局進退兩難，屆時也不會出現真正意義上的貨幣寬鬆。市場風險偏好或將下降，波動亦將隨之加劇。