聯儲局或下月重啟減息　分析師料1年後美股升幅近13%

美國聯儲局有機會在下月重啟減息，有華爾街分析師預期，重啟減息後的一年，美股較大機會出現較理想表現，平均升幅接近13%。



Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick上周末在X平台發布的一張圖，對「聯儲局重啟降息後的美股」做了一番行情數據彙總，指出自從1970年以來，聯儲局總共經歷過11次在降息周期中暫停，「等待5至12個月」後再次降減的案例。在這些案例中，重啟減息後1個月和3個月的美股表現，其實並不算優秀，標普500指數平均分別錄得了0.9%和1.3%的跌幅。不過，如果把周期拉長到1年，則美股依然足以輕鬆取得不俗表現。

Ryan Detrick於帖文內指出，在過去11次聯儲局在重啟減息前等待5至12個月的案例裏，標普500指數在隨後的1年中10次出現了上漲，平均漲幅達到了12.9%。儘管歷次行情波動的具體原因不盡相同，但認為投資者心理可能是影響因素之一。

他接受外電訪問時又指出﹕「當航船重回正軌，聯儲局重新轉向鴿派立場時，此前暫停加息期間的部分擔憂得以緩解，在某種程度上使市場回歸原定的牛市軌道」。