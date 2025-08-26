施政報告前瞻｜耀才︰支持港股24小時交易　料刺激成交額增逾50%

新一份《施政報告》下月發佈，耀才證券（1428）行政總裁許繹彬今日﹙26日﹚在業績會上表示，支持港交所推行港股24小時交易，並主張政府可以資助一些小型券商進行升級改造，以配合24小時交易與世界接軌。

中港股市投資佔比升近78%

港股氣氛轉好，許繹彬表示，目前耀才旗下客戶交易中港股票的佔比於今年以來不斷上升、目前已近78%，交易以美股為主的環球股票佔比為22%，而去年大約各一半。

他續指，目前環球期貨已經24小時交易，美股亦很快要推行，香港可順勢而為。若落實24小時交易，或可令大市成交額增加五成至七成，日後更可翻倍。耀才一直有24小時團隊，但希望政府可以資助小型證券行，幫助升級。

耀才支持港股24小時交易，料刺激成交額增逾50%。﹙資料圖片﹚

籲考慮高價位股份改至每股買賣

港交所擬於年底前就修改股票買賣單位諮詢市場，許繹彬認為，可考慮高價位股份改至每股買賣，擔心低價位股份若改至每股買賣、投資者交易成本會較高。

被問及大市展望，他表示，港股市場貨如輪，若續受惠A股氣氛向好，恒指今年有望升至28000點。

螞蟻正按程序推進收購公司

另外，耀才證券重申螞蟻控股正按程序推進收購公司的交易。被問及日後管理層會否留任，許繹彬指出，隨遇而安，「我哋交到數，就繼續做」。

對於8月中時耀才客戶無法登入，許繹彬表示，於上周六、日進行系統升級，昨日於近3700億元成交的情况下交易亦順暢，未來將做更多市場演習，令使用不同網絡供應商的客戶交易時暢通無阻。