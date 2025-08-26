華僑銀行料美9月減息25點子　港P息將跟隨　商業地產續跌最多10%

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，美國就業市場有放緩跡象，預計聯儲局今年底前會減息3次，每次25點子共75點子，較市場普遍預計的減息兩次為多。聯儲局今年首次減息最快會在9月，然後第四季減息兩次。

料聯儲局年底前減息3次

港息方面，最優惠率利率(P)預計會跟隨美息下調一次共25點子，這會在9月出現。由於港美息差已收窄至套息空間有限，預計會保持目前息差空間，預計與樓按有關的1個月港元拆息(HIBOR)，會在第三季下調至2.35厘，第四至明年中保持在2.45厘。

樓市方面，預計今年住宅樓價會按年持平，港元拆息回落而實體需求有所回升，但就業市場等情況會帶來波動。

華僑銀行香港經濟師姜靜﹙右﹚。﹙顧慧宇攝﹚

港失業率仍有上升空間

商業房地產市場方面，就較為看淡，預計今年仍有5至10%的下調空間。在空置率高企的情況下，業主也願意下調租金。在過往情況下，物業回報率與1個月拆息的差距需拉闊至4%以上，市場價格方會觸底反彈，故預計至少今年及明年均不會發生。

本港整體經濟增長方面，由於上半年表現佳於預期，故此將今年全年GDP預測，上修至2.6%。不過，預計下半年增長會較上半年有所放緩，主要考慮到外需市場疲軟，本地需求有所回穩但不會大幅反彈，而失業率仍有上升空間。零售市道方面，住宅樓市持平而股市表現較預期為佳，財富效應下預計本港零售銷售市場，今年能錄得3至5%的增長。